Policía Nacional capturó a seis de la MS-13 que se dirigía al sur del país 

La División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (DAET) de la Policía Nacional capturó a seis presuntos integrantes de la Mara Salvatrucha (MS-13) durante un operativo ejecutado en el municipio de Santa Ana, al sur de Francisco Morazán.

Entre los detenidos se encuentran los alias “El Chucky”, “El Chele”, “El Gordo”, “El Demente”, “El Barba” y “El Llantero”, quienes fueron interceptados mientras se desplazaban en dos vehículos desde Tegucigalpa hacia la zona sur del país.

Según las investigaciones preliminares, los sospechosos presuntamente se dirigían a ejecutar una acción delictiva de gran magnitud con el objetivo de obtener una considerable suma de dinero. Las autoridades manejan como hipótesis un posible asalto armado contra una empresa comercial o un hecho relacionado con sicariato.

Durante la operación, los agentes decomisaron varias armas de fuego ocultas en los automóviles, las cuales serán sometidas a análisis balísticos para determinar si fueron utilizadas en homicidios u otros hechos violentos ocurridos en distintas regiones del país.

Las autoridades identifican a “El Chucky” como uno de los principales cabecillas de la estructura criminal, señalado por actividades de extorsión, amenazas contra comerciantes y transportistas, además de contar con antecedentes por asociación ilícita, homicidio, robo y portación ilegal de armas.

Junto a él fueron capturados “El Chele”, de 31 años; “El Gordo”, de 22; “El Demente”, de 31; “El Barba”, de 42; y “El Llantero”, de 28 años, todos con historial delictivo relacionado con extorsión, tráfico de drogas, homicidio y robo agravado.

Asimismo, la Policía informó que los detenidos son investigados por su presunta participación en el homicidio de un funcionario policial y en varios intentos de secuestro frustrados por las fuerzas de seguridad.

Además de las armas, se incautaron teléfonos celulares que contienen información considerada clave para ampliar las investigaciones y determinar posibles vínculos con otros hechos criminales registrados recientemente.

La Policía Nacional reiteró el llamado a la población para denunciar de manera anónima cualquier actividad delictiva a través de la línea 143, con el fin de fortalecer las acciones de seguridad en el país.