Christian Nodal lanzó polémica opinión sobre Bad Bunny y su música

Nuevamente el nombre de Christian Nodal vuelve a ser noticia, esto tras dar fuertes comentarios en su más reciente entrevista Rolling Stone en español, donde emitió un controversial comentario contra la música que produce Bad Bunny.

«Yo respeto todos los géneros, pero a veces sí sé que hasta para cantar pendejad*s y decir estupidec*s hay que tener talento. A mí no se me habría ocurrido jamás escribir algo como, ‘Si tu novio no te mama el culo, pa’ eso que no mame’, pero hay que tener talento para hacerlo», dijo Christian refiriéndose a la canción Safaera de Bad Bunny.

«Yo no me sentiría orgulloso cantando otras cosas y por esto esta cultura tiene que seguir, porque es lo bello de la vida. Claro, las marcas, cantar de drogas, cantar de ropa, está bien, pero de eso no se trata la vida. No todo el tiempo se puede vivir de fiesta», dijo.