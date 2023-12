¿Qué es el mal de orín y cómo combatirlo?

Si tienes dudas sobre cómo tratar el mal de orín, en este artículo te detallamos desde cómo identificar los síntomas de la infección hasta cómo combatirlos

La infección urinaria mejor conocida como mal de orín es una infección que se produce en el aparato urinario de hombres y mujeres -incluye la vejiga y uretra-.

Según los expertos, aunque el mal de orín puede afectar tanto a hombres como mujeres, se atiende con mayor frecuencia en las féminas.

“Esta infección la puede tener cualquier persona, pero suele ser más común en las personas con vulva”, explicó el urólogo, Edgar Figueroa.

A su vez, detalló que hay dos tipos de infección urinaria, entre ellas, la cistitis que se propaga en la vejiga, y la segunda, es la uretritis que se produce en la uretra.

Por otra parte, mencionó que actualmente muchas personas creen en el mito de

que el mal de orín se genera por sentarse en lugares expuestos al sol, cuando los

factores que lo originan son otros.

¿Cómo se contrae y cómo afecta el mal de orín?

Descubre las formas para identificar y tratar el mal de orín.

Otros médicos refieren que es muy fácil contraer mal de orín, debido a que las

bacterias que viven en la vagina, genitales y zonas cercanas al ano pueden entrar

por la uretra y llegar hasta la vejiga, ocasionando así la famosa infección

urinaria.

Aunque las infecciones no suelen verse como una gran amenaza para la gran mayoría de personas, los médicos refieren que estas deben tratarse a tiempo, para evitar efectos adversos en la salud.

El no tratar a tiempo una infección urinaria puede terminar en una infección de riñones, así lo afirmó el urólogo, Edgar Figueroa. “Si no se trata puede afectar, puede ascender hasta los riñones produciendo consecuencias importantes”, externó.

Síntomas del mal de orín y cómo prevenirlo

Los expertos manifiestan que dentro de los síntomas más comunes de una

infección urinaria está esa sensación constante de querer orinar todo el tiempo.

Inclusive, algunas personas llegan a experimentar escalofríos, náuseas y ganas de vomitar mientras intentan orinar.

Orina turbia o con mal olor, presencia de dolor o ardor al orinar, sangre o pus en la orina, presión, cólicos en el abdomen y espalda son otros de los síntomas del mal de orín.

Tratamientos recomendados para el mal de orín

Luego de que el médico ha identificado que existe una infección urinaria en el paciente, este le receta el uso de antibióticos. El tiempo de tratamiento varía dependiendo de qué tan grave es la infección.

Entre los medicamentos más comunes para tratar el mal de orín están: la Trimetoprima y Sulfametoxazol, Fosfomicina, Nitrofurantoína, Cefalexina y Ceftriaxona.

Sin embargo, la medicina alternativa también ofrece combatir el mal de orín a

través de remedios caseros como:

– Tomar muchos líquidos

– Incrementar la ingesta de vitamina C, con la finalidad de combatir futuras

infecciones.

– Tomar jugo de arándanos sin azúcar

– Consumir extracto de ajo por sus propiedades antibacterianas

Pero lo aconsejable es que sea una persona certificada como médico quien te

indique qué medicamento utilizar y en qué dosis.

¿Cómo prevenir el mal de orín?

Los conocedores del tema recomiendan a la gente tomar algunas medidas

preventivas para reducir el riesgo de contraer infecciones urinarias.

– En primera instancia, recomiendan el consumo abundante de líquidos,

incluyendo agua.

– Orinar a tiempo, no aguantarse las ganas de orinar.

– Orinar antes y después de tener relaciones sexuales.

– Lavar la piel que rodea a los genitales y el ano con agua tibia y con jabón, este

de preferencia neutro.

No obstante, lo recomendable es que las personas acudan al médico cuando

experimenten algunos de los síntomas del mal de orín mencionados

anteriormente, debido a que el diagnóstico oportuno es la mejor opción para

prevenir otro tipo de infecciones.