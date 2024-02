LETRAS LIBERTARIAS: Llorar cuando ya es demasiado tarde

Por: Héctor A. Martínez (Sociólogo)

“El infierno es la verdad descubierta demasiado tarde” reza un pensamiento atribuido a Goethe, que bien podría ser aplicado a las naciones que, en algún momento fatídico de su historia, eligieron a un líder o a un partido que los llevó por el camino de la ignominia, la vergüenza y la miseria material. Sin embargo, por alguna extraña razón, la historia sigue repitiéndose por estos días.

¿Cómo es posible que sociedades aparentemente civilizadas – pienso en la Alemania de 1933-, cometieran el error de ser conducidas por gobiernos totalitarios que, bajo la promesa de la reivindicación nacional, llevaron el luto y el dolor a millones de seres humanos, arrasando ciudades, destruyendo campos fecundos o desbaratando florecientes industrias? ¿Tienen derecho a equivocarse los pueblos, o simplemente sucede que han sido engañados bajo la promesa de la gloria nacional, el progreso y la felicidad infinita?

Años atrás, creí que esas mismas preguntas ya me habían sido contestadas después de leer “La muerte de la democracia” de Benjamín Carter y “El hombre en busca de sentido” de Viktor Frankl, uno de los pocos sobrevivientes del Holocausto. Pero no. Me volvieron a asaltar con persistencia en el campo de exterminio de Auschwitz-Birkenau; igual que en Praga y en Varsovia, recordando la invasión soviética del 68, y parado frente a los fragmentos del muro que circundaba el fatídico gueto de los judíos.

Una de las preguntas que siguen sin una respuesta contundente es cómo los ciudadanos no lograron olfatear que, con su apoyo apasionado, estaban creando monstruosidades políticas que lamentarían años después. ¿Qué pasaba por la mente de un alemán promedio tras escuchar los furibundos discursos de Hitler prometiendo restaurar el honor nacional después de la derrota en la Gran Guerra, y qué pasó por esas mismas mentes cuando supieron de los horrores cometidos por aquel semidiós de papel? ¿Fueron culpables las masas, los opositores, los empresarios y los vencedores de la Primera Guerra? Todos lo fueron: por ignorancia, por candidez, por ambición y por desidia.

Al principio, cuando un régimen aún no saca sus afiladas garras despóticas, la gente alucina intoxicada por una homogénea niebla de éxtasis masivo. Es la misma niebla que circunda la frustración popular cuando las cosas toman un camino que no estaba dibujado en el mapa; cuando el poder decide que la soberanía radica en el príncipe y no en el pueblo; que el decisionismo y el estado de excepción son más importantes que mantener contenta a una desconocida muchedumbre que no merece mejor suerte. Carl Schmitt surge enhiesto desde las sombras, mientras los esbirros de los Lavrenti Beria advierten que “cualquiera que levante la mano contra la voluntad del partido-pueblo será aplastado sin misericordia”.

Bajo un régimen de tal naturaleza, la gente entra en conflicto con su propia moralidad al verse convertida en “una simple fracción de una enorme masa”, como escribiera Viktor Frankl. Son las mismas masas que van experimentando soledad y angustia, cuando se vuelven para preguntarnos llorosamente: “¿Por qué no nos advirtieron?”. “La respuesta es simple -diría Isaiah Berlin-: porque todavía las ciencias sociales, al contrario de las ciencias de la naturaleza, no han podido descubrir leyes generales que nos adviertan de semejantes peligros; algo así como una vacuna contra esos males”.

Así las cosas, pareciera que estamos condenados a repetir una y otra vez los horrores de la historia y a cometer los mismos errores generacionales. Y a llorar cuando ya sea demasiado tarde.