Marathón ilusiona a la gente lo que mira.

Redacción. – El “Monstruo Verde” llega al clásico sampedrano en el mejor momento. Se mantiene al frente de la tabla de clasificación con trece unidades tras jugarse seis jornadas y esto no lo conseguía desde antes de la pandemia de la COVID-19.

Fue exactamente en el Apertura 2019-20 cuando era dirigido por Héctor Vargas, comenzó ganando la primera jornada a Real de Minas con anotaciones de Carlo Costly y Mario Martínez. Luego viajaron a La Ceiba para imponerse por otro 2-0 al Vida con nueva anotación del “Cocherito”. Para la tercera fecha empataron a un gol con el Olimpia en el Yankel.

Se volvieron a encontrar con el triunfo en la cuarta semana y con goleada de 4-1 al Honduras Progreso y una fecha después estaban saliendo bien parados de una visita a los Lobos de la UPN a quien derrotaron con solitario gol de Carlos Discua y para la sexta fecha se cargaron 3-1 a la “Máquina” del Real España. Ese equipo que había construido Vargas perdió su invicto en la séptima ante Motagua en Tegucigalpa.

La diferencia de aquel Marathón con este, es que el actual ya perdió el invicto en la quinta jornada ante el Motagua, además ha sido más demoledor en ataque ya que ha marcado 17 goles en 540 minutos de acción, lo que deja un promedio de un gol cada 31 minutos.

PRÓXIMOS JUEGOS DEL MARATHÓN

1. vs. Real España (V)

2. vs. Victoria (L)

3. vs. Olancho (V)

4. vs. Lobos (V)