Piden al Congreso aprobar la Ley de Empleo Tempora

Sectores económicos y políticos solicitan retomar el tema en el Congreso Nacional.

Tegucigalpa

Diversos sectores instan a los diputados del Congreso Nacional a priorizar la

discusión y aprobación de la Ley de Empleo Parcial, previo al inicio del

feriado de la Semana Santa.

“Esta oportunidad que tienen miles de jóvenes de trabajar durante la Semana

Santa no se podrá efectuar porque no existen los asideros legales”,

señaló Carlos Umaña, diputado del Partido Salvador de

Honduras (PSH).

Llamó a la reflexión y a la búsqueda de soluciones que permitan aprovechar

las oportunidades económicas que eventos como la Semana Santa ofrecen.

“Hemos hecho el llamado a la sociedad a que se retome el pacto por el

empleo, se ponga en agenda la política del país, solo vemos la agenda política,

y no la generación de empleos ni la reducción de la pobreza”,

lamentó Gabriel Molina, gerente de Empresas Sostenibles del Cohep.