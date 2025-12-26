Iroshka Elvir llama a la militancia liberal a no olvidar a quienes “cedieron”.

Tegucigalpa, Honduras.— La diputada del Partido Liberal de Honduras, Iroshka Elvir, lanzó este jueves un enérgico mensaje dirigido a la militancia y a la dirigencia del Partido Liberal, en el que cuestionó con dureza a sectores internos que, según afirmó, no defendieron con firmeza una victoria electoral que considera legítima. Sus declaraciones reavivaron el debate interno sobre el rumbo del liberalismo hondureño, la lealtad partidaria y la estrategia frente a los procesos electorales recientes.

A través de un pronunciamiento público, Elvir exhortó a los liberales a no perder de vista a quienes —en sus palabras— “se acomodaron, se vendieron o traicionaron” los intereses del partido al optar por negociaciones que habrían favorecido beneficios personales por encima de la defensa del resultado en las urnas. “Liberales: no saquen nunca de su mente a los acomodados, a los vendidos y a los traidores que prefirieron negociar para su beneficio y no defendieron nuestra victoria”, expresó la congresista.

La parlamentaria fue enfática al señalar que hubo actores internos que se negaron a sostener una defensa férrea del voto, particularmente en momentos clave del proceso. “A quienes no lucharon por el voto por voto y a los que dijeron no a pelear con dignidad lo que ganamos. Ustedes saben perfectamente quiénes son”, subrayó, dejando entrever profundas fracturas dentro del histórico partido rojo, blanco y rojo.

Elvir, quien ha mantenido una postura crítica frente a decisiones de la cúpula liberal y a pactos políticos que considera contrarios a la voluntad popular, insistió en que la lucha del liberalismo no puede claudicar ante presiones externas ni arreglos de conveniencia. En ese sentido, reafirmó su compromiso con una línea de oposición firme y con la defensa de los principios que, a su juicio, dieron origen al partido y lo convirtieron en una de las principales fuerzas políticas del país.

“No vamos a retroceder jamás, liberales. Siempre adelante, ni un paso atrás”, manifestó, en un llamado directo a las bases para mantenerse activas, vigilantes y cohesionadas frente a lo que describió como intentos de debilitar la credibilidad y la fortaleza del Partido Liberal.