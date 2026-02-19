jueves, febrero 19, 2026
Updated:

CNA presenta ley para recuperar fondos públicos y acción de repetición ante la PGR

febrero 19, 2026

Tegucigalpa, Honduras

*** La propuesta quiere asegurar que los funcionarios respondan patrimonialmente por actos ilegales cometidos en el ejercicio de sus funciones.

El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), comunicó que presentó ante la Procuraduría General de la República (PGR), una propuesta de ley que está orientada en la acción de repetición, una figura constitucional que no se está aplicando de manera efectiva en el país.

En tal sentido, el CNA indicó que el artículo 324 de la Constitución de Honduras dice que la reconoce de repetición como el derecho de Estado a exigir a sus funcionarios el reembolso de los montos pagados por condenas judiciales, conciliaciones derivadas de conductas dolosas o culposas y transacciones.

Pero, el CNA dijo que en Honduras esa herramienta carece de una regulación específica, lo que limita su aplicación. En consecuencia, la ausencia de la normativa provoca impunida patrimonial, reincidencia y millonarios gastos.

 

El CNA detalló que el Estado asume los pagos de indemnizaciones por los despidos injustificados, incumplimientos contractuales y violaciones de derechos, mientras que los funcionarios responsables no enfrentan consecuencias económicas directas.

Ante este problema, el CNA realizó una iniciativa en la que se busca fortalecer un procedimiento claro para la aplicación de la acción de repetición, así definir los plazos para su ejecución, fortalecer el rol de la PGR y recuperar fondos públicos.

En conclusión, la propuesta quiere asegurar que los funcionarios respondan patrimonialmente por actos ilegales cometidos en el ejercicio de sus funciones.

