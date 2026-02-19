Congreso abre diálogo multisectorial para dictaminar nueva Ley de Empleo Parcial antes del receso de Semana Santa

Tegucigalpa, Honduras – 19 de febrero de 2026

El Congreso Nacional de Honduras iniciará un proceso formal de socialización de la nueva Ley de Empleo Parcial con distintos sectores de la sociedad, con la meta de aprobarla antes del receso de Semana Santa. Así lo anunció el diputado del Partido Liberal de Honduras, Emilio Cruz, quien forma parte de la comisión especial encargada de dictaminar la normativa.

De acuerdo con Cruz, el proceso comenzará el miércoles 25 de febrero a las 9:00 de la mañana con reuniones dirigidas a las centrales obreras, con el propósito de escuchar sus observaciones y propuestas para fortalecer el texto legal. Posteriormente, la comisión sostendrá encuentros con el sector privado, representado por el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), con el fin de incorporar sus aportes técnicos y empresariales.

“El miércoles 25 a las 9:00 de la mañana comenzamos primero a escuchar al sector obrero. Necesitamos conocer cuáles son sus observaciones y aportes para darle más riqueza al texto. Luego continuaremos con el sector privado, todas las instituciones que están alrededor del sector público en el Cohep”, explicó el congresista.

Además del diálogo con trabajadores y empresarios, el cronograma contempla reuniones con la Secretaría de Trabajo, el Instituto Hondureño de Seguridad Social y la Secretaría de Finanzas. Según Cruz, estas instituciones serán clave para garantizar que la normativa contemple un acceso efectivo a la seguridad social y establezca mecanismos claros de supervisión y cumplimiento.

Uno de los puntos centrales del proyecto es la prohibición expresa de la conversión forzosa de jornadas completas a jornadas parciales. El diputado subrayó que la propuesta incorpora disposiciones específicas para evitar abusos laborales y proteger la estabilidad de quienes actualmente laboran bajo modalidad de tiempo completo.

“Se le ha dado más riqueza al texto tomando en cuenta que hay que proteger primero a los trabajadores, garantizar un acceso efectivo a la seguridad social y establecer protección contra cualquier abuso o conversión forzosa. Si una persona trabaja jornada completa, el empleador no puede pasarla obligatoriamente a una jornada parcial”, afirmó.

Cruz también aclaró que las disposiciones del Código de Trabajo de 1959 seguirán vigentes en lo referente a la estabilidad laboral, y que la nueva ley no pretende sustituir ese marco normativo, sino regular de forma específica la figura del empleo parcial dentro del sector privado.

El parlamentario enfatizó que esta regulación no debe confundirse con una ley de empleo temporal, ya que se trata de un marco jurídico permanente orientado a ordenar y formalizar una modalidad laboral que ya existe en la práctica. Asimismo, precisó que su aplicación estará dirigida exclusivamente al sector privado, con el objetivo de evitar interpretaciones erróneas sobre su impacto en la administración pública.

Finalmente, el diputado indicó que, aunque existe la intención de aprobar la ley antes de Semana Santa, la comisión se tomará el tiempo necesario para analizar los aportes de todos los actores sociales, buscando construir un consenso amplio que garantice seguridad jurídica tanto para trabajadores como para empleadores.