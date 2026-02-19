jueves, febrero 19, 2026
type here...
Animal PoliticoDe interésEconomíaHondurasSucesos
Updated:

Congreso abre diálogo multisectorial para dictaminar nueva Ley de Empleo Parcial antes del receso de Semana Santa

Redacción Gerencial
By Redacción Gerencial
35
0
Leer más...
Redacción Gerencial
Redacción Gerencialhttp://elperiodico.hn

 

 

Artículo anterior
CNA advierte riesgos constitucionales en ley de reactivación económica
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
Honduras
Animal PoliticoRedacción Gerencial -

CNA advierte riesgos constitucionales en ley de reactivación económica

febrero 19, 2026 08:01 Tegucigalpa, Honduras *** El CNA señaló que la iniciativa podría debilitar derechos fundamentales si no se delimitan...
- Advertisement -spot_img

Más Noticias

- Advertisement -spot_img

Conectados

Recibe en tu correo

- Advertisement -spot_img

© El Periódico | Todos los Derechos Reservados