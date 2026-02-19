Procuraduría investiga red de litigios que habría debilitado las arcas públicas

Tegucigalpa, Honduras – 19 de febrero de 2026

El procurador general de la República, Dagoberto Aspra, advirtió sobre la identificación de cuatro firmas legales que, según informes oficiales, aparecen de manera reiterada en procesos judiciales que han significado un fuerte impacto económico para el Estado hondureño.

De acuerdo con el funcionario, la alerta surgió tras reportes elaborados por el Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia (CSJ), los cuales evidencian un patrón recurrente en litigios que han derivado en resoluciones desfavorables para el Estado.

“Se han identificado cuatro firmas legales que están mayoritariamente presentes en los procesos que han llevado a este golpe fuerte en las finanzas públicas”, declaró Aspra ante medios de comunicación, al tiempo que confirmó que dichas empresas operan bajo un “mecanismo atípico” que actualmente es objeto de investigación.

Presunto contubernio bajo la lupa

El procurador fue enfático al señalar la posible existencia de un contubernio que involucraría no solo a las firmas privadas, sino también a operadores de justicia, miembros de la Procuraduría y representantes estatales. Según explicó, estas prácticas no serían recientes, sino que habrían ido expandiéndose en diversas jurisdicciones del país, coincidiendo con el incremento de demandas contra el Estado en los últimos cuatro años.

La preocupación radica en el impacto directo que estos litigios han tenido sobre el erario, debilitando la capacidad financiera del Estado y generando obligaciones millonarias producto de fallos adversos.

Depuración interna en marcha

En paralelo a las investigaciones externas, Aspra confirmó que cuatro empleados de la Procuraduría están siendo investigados por el Ministerio Público por presunta actuación dolosa. A estos funcionarios se les señala de haber permitido la pérdida de términos procesales clave, lo que habría debilitado la defensa estatal y provocado consecuencias económicas negativas.

El titular de la Procuraduría reconoció que existe una alta probabilidad de perder varias demandas actualmente en curso, lo que podría agravar el daño patrimonial. No obstante, aseguró que en otros procesos la defensa del Estado se encuentra mejor estructurada, por lo que se mantiene la expectativa de obtener resoluciones favorables.

Impacto en alcaldías

Aspra también amplió el alcance del problema al ámbito municipal, señalando que alrededor de 70 alcaldías han sido severamente afectadas por demandas, principalmente de carácter laboral. Estas acciones judiciales han generado presiones financieras adicionales para los gobiernos locales, muchos de los cuales enfrentan limitaciones presupuestarias.

El pronunciamiento del procurador general pone en evidencia la magnitud de la crisis legal que enfrenta el Estado hondureño. La investigación en curso busca esclarecer responsabilidades tanto en el ámbito privado como dentro de las instituciones públicas, en un esfuerzo por frenar prácticas que comprometen los recursos nacionales y restaurar la confianza en los mecanismos de defensa jurídica del Estado.