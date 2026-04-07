Doble crimen en Choloma sacude a vecinos y deja rastro de intimidación.

7 de abril de 2026 – 6:05 AM

Choloma, Cortés. La violencia volvió a golpear con crudeza al norte del país tras el asesinato de dos mujeres en la colonia Kare, un hecho que ha provocado temor e indignación entre los residentes del sector, quienes exigen mayor seguridad ante la creciente ola de criminalidad.

De acuerdo con información preliminar, una de las víctimas fue identificada únicamente como Kimberly, mientras que la identidad de la segunda mujer permanece sin confirmar por parte de las autoridades. Ambas fueron atacadas de manera violenta y sus cuerpos quedaron tendidos en la escena del crimen con múltiples impactos de bala.

Según reportes policiales, las víctimas habrían sido ultimadas con armas de grueso calibre, lo que evidencia el alto nivel de violencia con el que se perpetró el doble homicidio. El hecho ocurrió en horas recientes y rápidamente movilizó a elementos de la Policía Nacional, quienes acordonaron la zona para iniciar las investigaciones correspondientes.

Uno de los aspectos que más ha generado preocupación es el hallazgo de un mensaje en la escena, el cual, de acuerdo con las primeras indagaciones, podría estar vinculado a un posible ajuste de cuentas o represalias entre estructuras criminales. Sin embargo, las autoridades no han brindado detalles específicos sobre el contenido del mismo, mientras continúan recabando evidencias.

Equipos de investigación trabajan en la recolección de indicios y en la identificación plena de ambas víctimas, así como en la reconstrucción de los hechos que permitan establecer el móvil del crimen. Hasta el momento, no se reportan personas detenidas en relación con este caso.

Vecinos de la colonia Kare manifestaron su preocupación por la inseguridad que impera en la zona, señalando que este tipo de घटनas violentas se han vuelto cada vez más frecuentes, generando un ambiente de zozobra entre las familias.

Este nuevo hecho se suma a las alarmantes cifras de violencia contra la mujer en Honduras. De acuerdo con el Observatorio de la Violencia de la UNAH, al menos 61 mujeres han perdido la vida de forma violenta en lo que va del presente año, una estadística que refleja la persistencia de este fenómeno y la necesidad urgente de implementar medidas efectivas para su prevención.

Las autoridades han reiterado su compromiso de esclarecer el crimen y dar con los responsables, mientras la población espera respuestas y acciones concretas que permitan frenar la escalada de violencia que afecta a distintas regiones del país.