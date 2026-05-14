Más de 3 mil casos de dengue se reportan en Honduras durante 2026

La Unidad de Vigilancia de Salud (UVS) de la Secretaría de Salud (Sesal) informó que Honduras registra más de 3,000 casos de dengue en los primeros meses de 2026, aunque las autoridades destacan una reducción significativa en comparación con el año anterior.

El jefe de la UVS, Homer Mejía, detalló que hasta la semana epidemiológica 18 se contabilizan 3,035 casos sospechosos de dengue a nivel nacional. De esa cifra, 2,285 corresponden a pacientes clasificados con signos de alarma.

El funcionario señaló que, pese a la disminución de contagios, las condiciones climáticas continúan favoreciendo la propagación del mosquito transmisor, por lo que insistió en mantener activas las medidas de prevención en hogares y comunidades.

Asimismo, Homer Mejía exhortó a la población a eliminar criaderos de zancudos, recomendando desechar botellas, llantas y latas, además de tapar los recipientes donde se almacena agua y mantener limpias las cunetas.

Las autoridades sanitarias recordaron que en Honduras circulan los cuatro serotipos del dengue: DENV-1, DENV-2, DENV-3 y DENV-4, situación que incrementa el riesgo de complicaciones graves en personas que contraen el virus en más de una ocasión.

Finalmente, la Sesal reiteró que la aplicación de BTI en pilas y barriles continúa siendo una de las principales estrategias para eliminar las larvas del mosquito y reducir la incidencia de la enfermedad en el país.