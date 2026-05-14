El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, informó que el Poder Ejecutivo y el Legislativo acordaron mantener el cobro de la energía eléctrica a 28 días como una medida excepcional para aliviar el impacto económico que enfrentan los hondureños debido al alto precio internacional del petróleo.

Zambrano explicó que la decisión se tomó tras varias reuniones entre la Comisión de Energía del Congreso, representantes de la ENEE y autoridades del Ejecutivo, quienes analizaron los aspectos técnicos relacionados con la facturación del servicio eléctrico. Recordó que históricamente los usuarios disponían únicamente de 15 días para cancelar la factura, pero hace seis meses se amplió el plazo a 28 días.

El titular del Congreso señaló que la ampliación ha generado alivio entre la población, ya que permite contar con más tiempo para organizar los gastos familiares y enfrentar el incremento en el costo de vida.

Asimismo, detalló que el presidente Nasry Asfura escuchó las peticiones de los diputados y de la ciudadanía, por lo que instruyó mantener vigente la medida mientras el precio del barril de petróleo continúe por encima de los 90 dólares.

Según Zambrano, actualmente el petróleo ronda los 101 dólares por barril, situación que mantiene presión sobre los costos energéticos. Por ello, el gobierno considera necesario sostener temporalmente el esquema de facturación a 28 días hasta que los precios internacionales se estabilicen.