Marathón elimina a Real España y enfrentará a Motagua en la final

El Marathón logró su clasificación a la gran final del torneo Clausura 2026 del fútbol hondureño tras empatar 1-1 frente al Real España en un intenso encuentro disputado en el estadio Francisco Morazán de San Pedro Sula.

El conjunto verdolaga aprovechó la ventaja deportiva que le daba el empate y selló el liderato del Grupo A de las triangulares, asegurando así su boleto a la serie final, donde enfrentará al Motagua en partidos de ida y vuelta.

Durante la primera mitad, Real España salió decidido al ataque y dominó las acciones ofensivas, generando varias oportunidades claras de gol en los primeros minutos. Sin embargo, la falta de definición terminó pasándole factura al cuadro aurinegro.

Marathón golpeó en su primera llegada de peligro cuando el argentino Bryan Farioli abrió el marcador al minuto 27, apagando momentáneamente el impulso del equipo catedrático.

En el complemento, Real España mantuvo la presión y buscó revertir el resultado, obligado a marcar dos tantos para clasificar. El empate llegó al minuto 71 gracias a Ángel Sayago, quien devolvió la esperanza a los aurinegros con el 1-1.

Pese al empuje final del Real España y varias intervenciones del guardameta Jonathan Rougier, el marcador no volvió a moverse y el empate terminó favoreciendo al Marathón, que ahora buscará el título nacional ante Motagua.