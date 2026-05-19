Nuevo proceso judicial alcanza a exalcalde de Tocoa

El Ministerio Público presentó un nuevo requerimiento fiscal contra el exalcalde de Tocoa, Adán Fúnez Martínez, por el supuesto delito de abuso de autoridad, en un caso que también involucra a otros exfuncionarios municipales.

De acuerdo con el portavoz de los juzgados sampedranos, Ruy Barahona, la acusación fue interpuesta por la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate de la Corrupción Pública del Litoral Atlántico ante el Juzgado de Letras Penal con competencia nacional en materia de criminalidad organizada, medio ambiente y corrupción.

Según explicó Barahona, el juez admitió la acusación formal contra Fúnez y otros exfuncionarios, además de girar comunicaciones al centro penitenciario de Támara y al juzgado seccional de Tocoa para citar a los demás implicados.

La acusación está relacionada con una sesión de corporación municipal celebrada el 29 de octubre, en la que se destituyó a un funcionario que posteriormente fue restituido el 12 de noviembre, hecho que dio origen a la investigación por presunto abuso de autoridad.

Los imputados deberán presentarse el próximo 17 de junio a la audiencia de declaración de imputado.

Este nuevo requerimiento se suma a las investigaciones que enfrenta el exedil, quien fue capturado el 12 de mayo de 2026 señalado como presunto autor intelectual del asesinato del defensor ambiental y regidor municipal Juan Antonio López, crimen ocurrido en septiembre de 2024 en Tocoa.

Las autoridades también investigan supuestas irregularidades en la administración municipal relacionadas con presuntos actos de abuso de autoridad y fraude en autorizaciones para operaciones extractivas en la zona del Bajo Aguán.