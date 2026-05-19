Secretaría de Energía rechaza rumores sobre cobro prepago de electricidad en Honduras

La Secretaría de Energía de Honduras desmintió las versiones que circulan en redes sociales sobre una supuesta instalación de medidores prepago de energía eléctrica en el país a partir de agosto próximo.

Mediante un comunicado oficial, la institución aseguró que no ha emitido ninguna disposición relacionada con la implementación de este sistema y afirmó que actualmente no existe un plan para aplicar medidores prepago en Honduras.

Las autoridades explicaron que las publicaciones difundidas en plataformas digitales y algunos medios electrónicos son falsas y pidieron a la ciudadanía no compartir información sin verificar, ya que esto puede generar incertidumbre y alarma entre la población.

Asimismo, la Secretaría de Energía reiteró su compromiso de mantener una comunicación clara y transparente con el pueblo hondureño, al tiempo que recomendó consultar únicamente los canales oficiales y medios de comunicación confiables para confirmar cualquier anuncio relacionado con el sector energético.

Finalmente, la institución hizo un llamado a combatir la desinformación y fomentar el uso responsable de las redes sociales para evitar la propagación de noticias falsas.