Congreso Nacional reconocerá a destacados comunicadores hondureños

El Congreso Nacional anunció la entrega de los Premios Parlamentarios de Periodistas 2026, en el marco de la celebración del Día del Periodista Hondureño, destacando la trayectoria y labor informativa de varios comunicadores del país.

Entre los galardonados figura Dagoberto Rodríguez, quien recibirá el premio “Rosario Sagastume de Ferrari”, mientras que Alex Cáceres será reconocido con el premio “Froylán Turcios”, según informó el Poder Legislativo.

Asimismo, el reconocimiento al Cronista Parlamentario será entregado a Cristian Anthony Álvarez por su cobertura de temas legislativos y políticos.

El Congreso también otorgará distinciones especiales a la trayectoria periodística de Lesman Morazán, Emma Calderón, Arístides Aceituno y Ulises Aguirre.

Además, el caricaturista Darío Banegas será homenajeado como Caricaturista del Año, en reconocimiento a su aporte en los medios de comunicación nacionales.