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DNVT endurece operativos y advierte decomisos de motocicletas por faltas viales

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La Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) informó que los motociclistas que incumplan las normas establecidas en la Ley de Tránsito podrían enfrentar el decomiso de sus vehículos y sanciones económicas en distintos operativos realizados a nivel nacional.

El subcomisario y jefe de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT), Darwin Hernández, explicó que estas acciones buscan reducir la cantidad de accidentes y fallecimientos registrados diariamente en las carreteras del país.

De acuerdo con el funcionario, las motocicletas continúan siendo uno de los vehículos con mayor participación en incidentes viales, motivo por el cual las autoridades han intensificado las inspecciones en distintos puntos del territorio hondureño.

Hernández señaló que durante la última semana más de 2,300 motocicletas fueron decomisadas, principalmente por conductores que no portaban licencia de conducir o circulaban con documentación irregular.

Asimismo, recordó que entre las principales causas para el decomiso se encuentran manejar sin licencia, no portar documentos en regla, conducir sin casco protector y no cumplir con medidas básicas de seguridad como el uso adecuado de luces y retrovisores.

La DNVT advirtió que las motocicletas retenidas podrían permanecer decomisadas hasta por 45 días, dependiendo de la gravedad de la infracción cometida. Además, los conductores podrían recibir multas superiores a los 600 lempiras.

Las autoridades reiteraron el llamado a los motociclistas para cumplir con todas las disposiciones de tránsito y evitar sanciones durante los operativos de control vial.

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