TEGUCIGALPA.- La veterana diputada Doris Gutiérrez ha aceptado finalmente postularse como predandidata presidencial de su partido PINU, luego de varias semanas de especulación al respecto.

“He aceptado el reto propuesto por un grupo de compañeros de una directiva departamental, todavía no me han propuesto para el Partido ni mucho menos para la directiva central la cual se elige a través de una asamblea”, dijo la parlamentaria», reveló la congresista, dejando claro que todavía falta mucho por llegar a tal punto.

“Ustedes me están proponiendo no yo, pero aceptó el reto como primer paso, solo es una precandidatura porque no hay nada oficial de parte del Partido”, añadió.

Sin embargo, considerando la carrera de la diputada dentro del Partido, es difícil pensar en otra figura más reconocida que pueda ocupar su lugar.

Declaró que la idea de la propuesta ira acompañada a través de un movimiento abierto y pluralista, formado por compañeros de base del partido y equipos de acción denominados “políticos emprendedores pinuistas”.