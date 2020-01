LA PROFECÍA BÍBLICA SOBRE LA DESTRUCCIÓN DE IRÁN (ELAM)

Es muy interesante saber que la nación de IRÁN archienemiga de #ISRAEL y #EEUU sera una pieza esencial para el cumplimiento de las profecías biblicas de los últimos tiempos siendo asi este país islámico uno de los protagonistas que iniciará un conflicto bélico de gran trascendencia a nivel internacional que hará arder todo Oriente Medio

– Ahora bien nosotros todas las personas estudiosos de la Biblia debemos saber y conocer las referencias históricas acercas de como esta nación con el paso del tiempo fue cambiando variablemente de nombre hasta convertirse actualmente en el pais islamico teocrático

(poder religioso mezclado con el poder político) conocido hoy en dia con el nombre de la nación de IRÁN situada en #Oriente #Medio la cual en la antigüedad bíblica de acuerdo a las Sagradas Escrituras se le conocía con el nombre de #ELAM para después posteriormente convertirse en la antigua #PERSIA y hoy actualmente como ya arriba lo habíamos mencionado se le conoce como: IRÁN pero en sí lo más importante de todo esto, es saber y comprender que ahí en ese lugar de Oriente Medio es exactamente la misma región geográfica que se describe y se menciona con mucha antelación en la #BIBLIA desde hace varios miles de años con el nombre de ELAM nación de la cual habló Dios por medio del profeta JEREMÍAS prediciendo así sobre su futura destrucción donde de igual manera tambien se profétizo del fin de sus formas arbitrarias de gobernar tanto en el ámbito político: Presidente Hasán Rohanie como en el ámbito religioso el cual hoy actualmente está regido autoritariamente por el príncipe y líder nacional espiritual llamado Ayatolá Jomeini

Leamos ……..

#JEREMÍAS. 49:34-38

34 Palabra de Jehová que vino al profeta Jeremías acerca de Elam, en el principio del reinado de Sedequías rey de Judá, diciendo:

35 Así ha dicho Jehová de los ejércitos: He aquí que yo quiebro el arco de Elam, parte principal de su fortaleza.

36 Traeré sobre Elam los cuatro vientos de los cuatro puntos del cielo, y los aventaré a todos estos vientos; y no habrá nación a donde no vayan fugitivos de Elam.

37 Y haré que Elam se intimide delante de sus enemigos, y delante de los que buscan su vida; y traeré sobre ellos mal, y el ardor de mi ira, dice Jehová; y enviaré en pos de ellos espada hasta que los acabe.

38 Y pondré mi trono en Elam, y destruiré a su rey y a su príncipe, dice Jehová.