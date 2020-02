Hay 9 posibles casos de Coronavirus en Honduras

TEGUCIGALPA.- Autoridades de la Secretaría de Salud revelaron que actualmente hay 9 personas en Honduras bajo observación para confirmar o descartar que estén infectadas con el letal Coronavirus que ya ronda las mil muertes en China solamente.

Se trata de siete ciudadanos de China, uno de Francia y uno de Corea del Sur que ingresaron a Honduras, los cuales han sido aislados para ser evaluados por el coronavirus de Wuhan. Así lo confirmó Roberto Cosenza, viceministro de Salud.

Además, detalló que siguen el método sugerido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para vigilar a los extranjeros que ingresaron a Honduras y que vienen de las regiones que presentan coronavirus.

Cosenza explicó que el hecho de estar en cuarentena no significa que están aislados. Igualmente se vigilan 181 personas que estuvieron en los países donde se reportan casos.

“Ninguna de estas personas ha presentado síntomas, ninguno de ellos está enfermo, sino que la Organización Mundial de la Salud ha mandado a reportar la vigilancia tanto vía aérea, terrestre y marítima de las personas procedentes de los países donde se han notificado cierta cantidad de casos, a ellos se les debe poner en cuarentena y es lo que hemos hecho en el país”, explicó.

El alto funcionario de Salud enfatizó que las personas en cuarentena son extranjeros que vienen a hacer negocios, turismo y otro tipo de actividades, por lo que personal de Salud se comunica con ellos todos los días para seguir su condición física.

“Mantenemos la vigilancia. Un caso de coronavirus se detectará clínicamente, el médico tiene que hacerlo clínicamente. Hasta este momento no hay vacunas, no hay tratamiento específico, no hay pruebas de laboratorio específicas, no se conoce cuál es la verdadera vía de transmisión, lo único que sabemos que se transmitió de animal a persona”, añadió.