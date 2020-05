Capitalinos no utilizan mascarillas, no respetan el aislamiento y se comportan como si no ocurriera nada.

En los últimos días en el Distrito Central los casos de COVID-19 se han incrementado en un 60 por ciento, ya que una gran cantidad de los capitalinos no han seguido los protocolos de bioseguridad.

“La gente no utiliza mascarillas, no respeta el aislamiento y se comporta como si no ocurriera nada, un grupo de personas se dio cita para jugar fútbol en la colonia El Pedregal y ayer en la mañana la aglomeración en una entrega de gallinas. Esto es un acto irresponsable que no puede ser”, señaló Bock.

Con el incremento de los casos y la falta de colaboración de la población, se estima que después de 15 de mayo, las cifras de contagio podrían ser igual o mayor a los 400 casos.

“No podemos meter a todas las personas que presentan síntomas en un albergue, porque los resultados de las pruebas salen entre cinco a siete días, por lo que cada centro de salud está pendiente de las visitas presenciales todos los días a los casos que salen positivos”, complementó.

Bock, advirtió que durante la temporada lluviosa que se acerca, habrá un incremento también en los casos de dengue, y que ya se han reportado casos de pacientes con dengue y COVID-19.