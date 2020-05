Periodista asiática le pregunta al presidente por el aumento de muertos en el país: Trump contesta «Pregúntale a China»

20MINUTOS

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha protagonizado este martes otra polémica respecto a sus malas relaciones con los periodistas. El dirigente americano atacó a una reportera asiática por su pregunta, esta se defendió y el presidente dio por terminada la rueda de prensa.

La pregunta que no gustó a Trump se refería al aumento de víctimas mortales por coronavirus en Estados Unidos, que son ya más de 80.000 y los contagios superan ya el millón trescientos mil. «Esa pregunta se la deberías hacer a China, no me preguntes, pregúntale a China», respondió el mandatario.

La periodista de CBS, de rasgos asiáticos, parecía anonadada con la contestación. El presidente pasó el turno de pregunta a otra periodista, esta vez de CNN, pero la de CBS se levantó de su asiento y se defendió: «¿Por qué me dice eso concretamente a mí?«. «Te lo digo a ti. No lo digo específicamente a nadie. Lo digo a cualquiera que haga una pregunta desagradable como esa», se limitó a responder Trump.