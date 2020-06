Popular bebida dejó un enorme agujero en el cráneo de un hombre

14 junio 2020

De acuerdo a The Weekly Observer, Brianna compartió las imágenes de su esposo Austin en silla de ruedas y con un notorio agujero en su cráneo. Las imágenes se esparcieron rápidamente por las redes, sin embargo, el posteo original de Facebook fue eliminado. Muchas personas aún ponen en duda que el agujero sea real, sin embargo, la mujer decidió dar a conocer la historia y mostrar las fuertes imágenes para concientizar a las personas, ya que lo que sufrió su esposo fue un derrame cerebral ocasionado por la enorme cantidad de bebidas energizantes que venía consumiendo.

Brianna estaba embarazada de su primer hijo cuando Austin tuvo el derrame cerebral. «Todavía recuerdo a mi suegra que me despertó esa mañana y me dijo que Austin había tenido un accidente. Todo lo que sabía era que mi esposo estaba en el hospital. ¿La peor parte? No sabía por qué «, dijo Brianna según New York Post.

Las pruebas fueron contundentes

Austin había sufrido un derrame cerebral, y luego de que los médicos le hicieran los estudios pertinentes, descubrieron la causa. Luego de realizar pruebas de toxicología y descartar el consumo de drogas, llegaron a la conclusión que lo que habría hecho colapsar el sistema de Austin fue la gran cantidad de bebidas energizantes que había estado consumiendo. Al parecer, el joven había estado haciendo horas extras en su trabajo en las últimas semanas y para resistir el cansancio y el esfuerzo físico comenzó a tomar bebidas energizantes, sin tener en cuenta la gravedad que podría significar.

Austin ya estaba en cirugía cuando Brianna y su familia llegaron al hospital. Y recién casi cinco horas después pudo ver a su marido. «Luego de la cirugía cerebral hubo apoplejías, convulsiones, hinchazón y más cosas para las que no estábamos preparados. Hubo un momento, sentado junto a su cama de hospital, solo rezando para que él estuviera bien, que sabía que nunca me rendiría. No importa cuán desordenada se convertiría nuestra vida. Iba a estar a su lado durante todo el proceso » dijo la mujer, según New York Post

La cirugía cerebral había dejado un gran hoyo en el cráneo de Austin. Sin la gran parte de su lóbulo frontal, este hombre es un verdadero milagro, y es por ello que su mujer quiso dar a conocer su historia.

El milagro del amor

Austin despertó del coma en el momento en que su hijo estaba naciendo. Sin embargo, pasó un tiempo hasta que pudo ver a su hijo. «Estuve alrededor de una semana sin verlo. Pensé en él todos los días. Lloré mientras miraba a mi hijo que se iba pareciendo a su papá. Cuando el bebé tenía solo una semana, lo dejé con mis suegros. Sabía que necesitaba ver a Austin. Necesitaba decirle que nuestro bebé estaba aquí «, dijo.

El riesgo de las bebidas energizantes

En los últimos años ha habido una gran demanda y consumo de las bebidas llamadas «energizantes». Las mismas tienen como componente principal la cafeína y el azúcar, con el fin de proporcionar grandes niveles de energía al cuerpo. Éste es el factor preponderante por el cual se han hecho tan populares entre los jóvenes, y entre los deportistas, quienes consumen este tipo de bebidas para resistir mental y físicamente.

Según los expertos, y de acuerdo a una publicación deFox News, este tipo de bebidas entrañan un serio riesgo para la salud, pues la cantidad de cafeína que contiene una sola lata es una dosis demasiado elevada para una persona. Por otra parte, otro de los motivos por lo que los expertos están alertando a la sociedad es por la combinación de los componentes químicos que tienen esta bebida. Si has tomado una lata de alguna bebida energizante alguna vez, habrás notado al leer la etiqueta la cantidad de extraños ingredientes que la componen. Ciertamente, estas bebidas son realizadas en un laboratorio, y de natural no tienen casi nada.

Las bebidas energizantes se venden libremente en tiendas y las personas la consumen con la promesa de la «inyección» de energía que librará en el cuerpo. Sin embargo,y de acuerdo a Global Healing Center, la mayoría de los especialistas coinciden que la gran cantidad de cafeína, así como los tantos otros componentes, pueden lograr efectos no deseados en el cuerpo, así como la muerte misma.