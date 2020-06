Piden prórroga de un año al ISR y eliminar pagos a cuentas

Directivos de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Mipyme) solicitaron al gobierno suspender el pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR), por un período de nueve meses a un año y en el caso de industriales piden eliminar el pago a cuentas este 2020.

La fuente sostuvo que la gran mayoría de microempresas no pueden reabrir porque trabajan con lo diario e invierte lo poco que hacen, por su parte, para la pequeña y mediana empresa no tiene cómo pagar planillas.

“No tenemos renta por lo que no podemos pagar el impuesto, sugerimos una suspensión del pago del impuesto por nueve meses o un año, como una forma de sacrificio”, planteó José Castañeda.

Por su parte, el presidente regional de la Asociación Nacional de Industriales de Honduras (Andi), Jimmy Dacarett, propuso mayor sacrificio fiscal y eliminar el pago a cuentas de este 2020, según él, porque la prórroga del pago del ISR hasta finales de agosto beneficiará a pocas empresas.

“No es lo que realmente deseamos, porque el beneficio llegará a muy pocas empresas, por la existencia de una cláusula donde dice que solo beneficiará a empresas que no hayan trabajado ningún día durante la emergencia”, señaló el dirigente empresarial.

“El Estado debería tener un mayor sacrificio fiscal eliminando el pago a cuenta de este año, porque el comportamiento de las empresas, indica que no generaron ingresos por estar cerradas, sin embargo, hay que pagar ese compromiso, pero es claro que no se tiene capacidad para cumplir”, concluyó.