Secretaría de Trabajo propone se amplíe periodo legal de suspensión laboral para garantizar empleos

08-07-2020

Radio América. El titular de la Secretaría de Trabajo, Carlos Madero, dijo a Radio América que se está planteando la ampliación del tiempo legal de suspensión laboral de un empleado, mismo que está al límite de vigencia debido a la pandemia del COVID-19.

Madero explicó que, según la Ley de Trabajo, una relación laboral se puede terminar luego de 120 días (4 meses) de suspensión, algo que “vemos con preocupación”.

“Estamos haciendo un llamado a los trabajadores y empresarios a sentarnos urgentemente esta semana, para presentarles una propuesta que vaya enmarcada a que, por lo menos por esta única ocasión y temporalmente, podamos ampliar ese periodo, dependiendo como siga la pandemia, para garantizar los puestos de trabajo”, indicó.

El titular del Trabajo, detalló que los hondureños que podrían ser desempleados “abruptamente”, son 125 mil de los que están acogidos a la “Ley de Alivio Solidario”, pero estos podrían ser alrededor de 200 mil compatriotas, algo que solo se podrá saber con exactitud hasta el día que todo vuelva a la normalidad.

La suspensión de labores inició el 16 de marzo (112 días), y aunque no todas las empresas iniciaron la suspensión laboral este día, este periodo está por culminar, y el empleador será el que decida si renueva o no el contrato a los empleados, pues algunas se encuentran en una “situación complicada” pues no podrán pagar los salarios.

“Se requiere del concurso del Congreso Nacional, pues nuestra intención primordial es que no se pierdan los trabajos y el hecho que podamos ampliar este plazo permite dar un poco de oxígeno, que no se tome la decisión y seguir pensando en la necesidad de los hondureños”, agregó.

El funcionario puntualizó que esta vía legal debe ser consensuada, pues la pandemia “está llegando a niveles mundiales que nadie consideraba” y ha afectado al sector productivo (empresas y trabajadores)”.