Más de 600 pacientes capitalinos diarios se atenderán en el triaje del Centro Cívico acondicionado para personas con COVID-19.

La entrevistada recordó que “fui al clíper del Hato, me dieron pastillas para la gripe; fui al triaje del Infop y el doctor, apenas me miró, me dijo que en el sistema público no hay hisopado, no me hicieron ni prueba rápida ahí”.

“Yo he estado mal, las fiebres, la tos seca, la dificultad para respirar y sin atención para enfermedad y sin la oportunidad de una prueba… Después de tanto buscar, aquí me hicieron la prueba, con resultado positivo y me dieron el tratamiento”, manifestó.

Al igual que Rivera, otros hombres y mujeres tuvieron que esperar en una interminable fila para poder recibir atención, muchos de ellos con lágrimas en sus ojos, rezando para lograr ser atendidos.

Este es el cuarto triaje o centro de estabilización de pacientes que se habilitó en la capital, donde a diario se espera atender un promedio de 650 personas.