La Mosquitia, personal médico hacen un llamado urgente de auxilio, para que se les de lo necesario para atender a los pacientes COVID-19.

Un llamado urgente de auxilio, para que se les dote de lo necesario para atender a los pacientes COVID-19, hizo el personal médico del centro de salud del municipio de Brus Laguna, en La Mosquitia, departamento de Gracias a Dios.

El personal sanitario de este centro carece de equipo de bioseguridad, por lo que deben lavar y reutilizar el que tienen, y apenas cuentan con un manómetro y un tanque de oxígeno.

La doctora Iris Laínez, una de las profesionales que atienden a los pobladores en ese centro asistencial, explicó que Brus Laguna es un municipio que cuenta con 15,600 habitantes a nivel de la zona costera y urbano.

“Después del primer caso sospechoso, se desató una ola de casos en la comunidad y actualmente tenemos 465 casos sospechosos, esto solo en el caso urbano”, indicó.

“Hay pacientes que han fallecido en sus casas, que son pobres, que no han podido movilizarse; nuestros pacientes gastan entre 10,000 y 15,000 lempiras para poder movilizarse vía marítima a Puerto Lempira”, señaló.

“Nuestra gente no cuenta con esos fondos, es por eso la necesidad urgente de que tengamos los equipos necesarios, el insumo para dar la atención oportuna; tenemos tres semanas de estar usando el mismo equipo de protección”, condenó Laínez.

En el centro de salud trabajan dos médicos y cuatro enfermeros, quienes se ven obligados a reutilizar el equipo de protección.

La doctora advirtió que “es urgente el equipo de protección, porque si nosotros nos enfermamos, nos tenemos que aislar y después ¿quién va a ver a estos 15,000 pacientes? ¡Necesitamos oxígeno!”.

“Nada más tenemos un oxígeno disponible, tenemos tres tanques llenos de oxígeno, pero solo un manómetro y ha habido momentos en los que hemos tenido cuatro pacientes”, manifestó.

“Necesitamos que el gobierno o a quien corresponda, las personas de buen corazón, que nos ayuden para que nuestros hermanos misquitos, que también son hondureños, sean tratados con dignidad y respeto”, recalcó.

El centro de salud carece de medicamentos; entre lunes y viernes se atienden unos 45 pacientes del casco urbano, y los fines de semanas llegan de otros lugares en busca de medicamentos.

“Cuando no podemos, les elaboramos una receta médica, aquí cada azitromicina vale 100 lempiras, los pacientes son pobres, pescadores, sembradores de arroz y no cuentan con recursos… al no poder comprar el medicamento, se complican y mueren”, lamentó Laínez.