Lo que los jóvenes pueden hacer para no contagiarse del coronavirus.

Los expertos sostienen que los jóvenes adultos pueden evadir el coronavirus si toman varias precauciones:

1-Evitar el alcohol y las drogas. Estas sustancias pueden debilitar la capacidad de su cuerpo para combatir infecciones y aumentar el riesgo de ciertas complicaciones asociadas con COVID-19, sostiene la Cruz Roja Americana.

2- Mantenerse conectado virtualmente. El distanciamiento no significa desconectarse a través del zoom teléfono, video llamadas y otras redes sociales.

3- Si insiste en salir, es recomendable evitar los interiores y seguir manteniendo al menos 1 metro (3 pies) de distancia entre usted y los demás. Cuando alguien tose, estornuda o habla, rocía pequeñas gotas de líquido de su nariz o boca que pueden contener virus. Si está demasiado cerca, puede respirar las gotas, incluido el virus COVID-19 si la persona tiene la enfermedad, de acuerdo con la Organización de Salud Mundial.

4- No compartir bebidas, no compartir cigarrillos o drogas con jeringa, no comer del mismo plato.

5-Evitar los saludos de manos y abrazos.

6-No murmurar y evitar gritar cerca de otros.

7-Lavarse las manos frecuentemente y no llevarse las manos a la cara.

8-No compartir el auto con amistades que no vivan en el hogar. Aun cuando las ventanas estén abiertas, el espacio no guarda la distancia que los expertos recomiendan para protegerse.

9-No hay nada malo ni nada de que avergonzarse en decir que usas mascarilla porque no quieres contagiar a otros, aun cuando creas que no estas contagiado de coronavirus.

10-Apartarse al toser o cuando ve que otros tosen aun cuando se crea que la persona no este enferma.

“Tengo un mensaje para los jóvenes: no eres invencible, este virus podría llevarte al hospital por semanas o incluso matarte”.