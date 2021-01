Alcaldías piden las transferencias al gobierno central.

El vicepresidente de la Amhon, David Castro, urgió al gobierno central la asignación a las alcaldías del país de las transferencias correspondientes al tercer trimestre del 2020.

Agregó que las comunas de todo el país urgen de esas transferencias para cubrir las tareas planificadas y las obligaciones que tienen con proveedores y personal contratado.

“Pero cuando uno escucha a funcionarios del gobierno decir que ya asignaron las transferencias a las alcaldías, la gente presiona a los alcaldes para que les apoye y más cuando escuchan decir que el 50 por ciento de las transferencias por decreto del Congreso Nacional se destinarán para cubrir las consecuencias del COVID-19 y de los huracanes Eta e Iota”, manifestó Castro.

Sin embargo, la realidad es que a las alcaldías el gobierno no les ha hecho las transferencias que corresponden al 2020, “y cuando dicen que no las han asignado porque las comunas no han cumplido con las liquidaciones, pero debo decir que esa obligación está registrada en el Instituto de Acceso a la Información Pública”.