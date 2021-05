Juicio virtual contra la viuda de Magdaleno Meza.

“El Ministerio Público al parecer desconoce en donde se encuentran los vehículos donde viajaban los encausados al momento del arresto”, detalló el abogado Omar Dubón, respecto al desarrollo del juicio virtual contra la viuda Ericka Julissa Bandy García, acusada de tres delitos.

Dubón, quien representaba a Magdaleno Meza, conocido también como Nery Orlando López Sanabria, asesinado en la cárcel de máxima seguridad, conocida como “El Pozo I” en 2019, se encuentra al tanto del desarrollo del juicio contra Bandy.

“La Fiscalía rechazó las inspecciones a los vehículos donde iban ellos al momento en que fueron capturados, aduciendo que ignora el paradero de uno de los vehículos, donde se encontraba un supuesto compartimiento falso”, afirmó.

Sostuvo que “la defensa quería dejarle claro al Tribunal de Sentencia que conoce el caso que la señora Ericka Bandy, no viajaba en el automotor, donde se encontró el dinero que al parecer iba escondido en un compartimiento falso”.

Aseguró que la Fiscalía renunció al medio de prueba que consistía en la presentación del recibo, donde se detalla el decomiso del dinero, “no entiendo porque renunciaron al medio de prueba del dinero decomisado y según lo que me informan hasta hoy no han mostrado el documento donde se establece el depósito de esa cantidad de dinero, es de suma sorpresa que no lo presenten”.

El abogado continuó que “Bandy se encuentra preocupada y segura de que al dejarla sin pericia financiera va a una condena segura, además ella le manifestó que con ese tipo de irregularidades, como ser la renuncia a ese medio de prueba por parte de la Fiscalía deja en duda la existencia del dinero al no presentar el recibo y que además se debió adjuntar al comprobante de depósito de las cuentas de la OABI, y que según lo que ella supo por parte del ente acusador es que el recibo donde se detalla el decomiso, se perdió.