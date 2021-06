Campeón de la Champions jugará contra Honduras

El seleccionador de Estados Unidos, Gregg Berhalter, habló del duelo contra Honduras, esto luego de perder contra Suiza en un amistoso.

De acuerdo con el estratega norteamericano, Christian Pulisic, figura del Chelsea inglés, será titular contra Honduras en el Final Four.

«No creo que sea una pregunta sobre lo que pasó (ante Suiza) si juega Christian Pulisic o no. Trata de decirle a Christian que no jugará el jueves (ante Honduras) y eso sería muy difícil, tras venir de ganar la Champions League, y tener un impacto en el juego. Él está listo y creo que sería muy difícil no tenerlo en la alineación», explicó.

Berhalter, quien lleva al mando del equipo tres años, alabó el trabajo de algunos jugadores frente a Suiza, sumado a eso manifestó que espera tener todas su figuras para medirse contra la H.

«Brendan hizo un buen trabajo, corriendo constantemente, creando oportunidades y Gio tuvo un par de buenos cruces, creando peligro. Muy contento con su trabajo, mencionó.

Y agregó: Rey antes que saliera hizo buenas corridas por detrás de la línea defensiva que fueron peligrosos y haciendo algunos corridas diagonales que pudo hacer algo con eso. Creo que hicieron un buen trabajo y esperamos recuperarlos y que estén listos para Honduras».