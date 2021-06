La CREE realizará una revisión para valorar las tarifas de energía eléctrica.

Crear una tarifa “social” para no afectar a la población propuso ayer el presidente del Sindicato de Trabajadores de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (STENEE), Miguel Aguilar, a la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE), luego que trascendiera la revisión tarifaria de la energía eléctrica.

EXTREMA POBREZA

“Es tema de sobrevivencia social, hay que ayudar a la población que está en los estratos sociales de más bajo consumo y en la extrema pobreza, esta tarifa social es fundamental en medio de la crisis, pero no solamente pensar en que el combustible incrementó y ese va a ser el argumento para seguirle incrementando la tarifa”, advirtió.

El sindicalista destacó que la tarifa social debe de considerarse una política pública que ayude a la población en la crisis.

En relación a los contadores “inteligentes” instalados por la Empresa Energía Honduras (EEH), señaló que hay un proyecto mediante el que se instalan mediciones en medio de alta tensión, para reflejar lo que realmente cada usuario consume, por ejemplo, en los residenciales, comerciales e industriales.

“En algunos casos, no en todos, no está reflejando el consumo real, pero cuando se da la medición y se pone exclusivamente el consumo de una casa, el medidor no lo va a engañar, por lo que se tendría que verificar”, indicó Aguilar.