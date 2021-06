Sinager intervendrá El Paraíso, militares saldrán a controlar a la gente que sale en el toque de queda.

DANLÍ, El Paraíso. El descontrol y abandono de las medidas de bioseguridad de la población han generado un incremento de casos, diariamente una persona muere de en el hospital, por lo que en este 2,021 suman 136 fallecimientos.

Sinager convocó de emergencia a las autoridades locales civiles, jefes de instituciones, militares y policiales, para tomar decisiones puntuales y contra restar el masivo contagio; la reunión fue dirigida por la misma ministra de la Secretaría de Salud, Alba Consuelo Flores, y el ministro de Copeco, Max Gonzáles, quienes explicaron que el hospital Gabriela Alvarado al día invierte 3.5 millones de lempiras en pacientes COVID-19.

Vamos a replantear el plan de acción, fortalecer las capacidades del hospital, crear una sala de contención que funcione las veinticuatro horas, que el triaje funcione las 24 horas.

Contratar recursos adicionales, hablamos con las autoridades y van a tener dar cumplimento a las restricciones ya emitidas en los PCM.

“Entre ellas, no reuniones masivas, no campeonatos, no apertura de bares y restaurantes después de las diez de la noche y en unos ocho días vamos a una campaña masiva de vacunación en todo el país”.

“Pero ocupamos urgentemente la colaboración de la población con las medidas de bioseguridad, en este departamento se ha hecho una inversión de más de 156 millones, en lo que va de la pandemia y hay una serie de acciones articuladas con otras instituciones para contrarrestar esta pandemia”.

El alcalde municipal de Danlí, Gustavo Mendoza, aseguró que se iniciarán acciones formales para hacer cumplir las restricciones emitidas en los PCM para cortar la cadena de contagio por COVID-19.

«Muchos centros que no deben estar funcionando deben cerrar y acatar la orden, ya cerramos dos negocios por veinte días por incumplir, encerrados seguían atendiendo gente con bebidas alcohólicas y así vamos a seguir aplicando sanciones».