Ana Paola Hall insta a “poner a Honduras primero” ante crisis institucional y advierte sobre riesgos para el proceso electoral

Tegucigalpa, Honduras – 6 de noviembre de 2025.

En medio de un clima político cada vez más tenso y con crecientes cuestionamientos sobre la independencia de los órganos electorales, la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall, lanzó un llamado urgente a la estabilidad institucional y a la responsabilidad política, advirtiendo que el país no puede permitirse desviar la atención del proceso electoral que se avecina.

A través de un contundente mensaje publicado en su cuenta oficial de la red social X (antes Twitter), Hall advirtió que Honduras enfrenta “momentos de tensión institucional” y que el actuar de algunos sectores políticos está poniendo en riesgo la confianza ciudadana en las instituciones encargadas de garantizar la democracia.

“Ni el interés político personal que embroca a otros a transgredir la Ley —ni los mismos que la violan— van a ir a sacarles las castañas del fuego a los procesados, o salvar a Honduras si nos va mal”, escribió Hall, en clara alusión a los recientes choques entre actores del sistema democrático.

Sin mencionar nombres directamente, la presidenta del CNE hizo referencia a la situación que atraviesan los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), algunos de los cuales han sido objeto de denuncias y cuestionamientos en las últimas semanas, generando incertidumbre sobre el equilibrio institucional del país.

Hall subrayó que el país debe mantener el foco en lo verdaderamente esencial: garantizar elecciones transparentes y confiables.

“El pueblo espera elecciones, y como CNE en eso debemos seguir trabajando sin distracciones. ¡Honduras es primero!”, reafirmó la funcionaria, enfatizando el compromiso del Consejo con la democracia y el voto ciudadano.

Contexto político y advertencia sobre la gobernabilidad

El mensaje de Ana Paola Hall surge en un momento en que distintos sectores políticos —incluyendo miembros del Partido Libre, del Partido Nacional y del Partido Liberal— han intercambiado acusaciones públicas sobre presuntas maniobras para desestabilizar al ente electoral de cara a los próximos comicios.

Diversos analistas han señalado que las pugnas internas entre instituciones, como el CNE, el TJE y el Registro Nacional de las Personas (RNP), podrían afectar la organización de las elecciones generales de 2026, cuyo proceso logístico y técnico ya debería estar en marcha.

El politólogo Erick Tejada, por ejemplo, advirtió recientemente que “la fragilidad institucional del sistema electoral hondureño es el talón de Aquiles de la democracia” y que las tensiones entre los poderes del Estado amenazan con “contaminar” el proceso de elección.

Llamado a la responsabilidad política

El pronunciamiento de Hall ha sido interpretado también como un mensaje de advertencia a la clase política en general. En un país donde los procesos electorales suelen ser foco de polarización, la presidenta del CNE insistió en que la prioridad debe ser la estabilidad del Estado y la voluntad del pueblo hondureño.

“Honduras no puede retroceder. Si los líderes políticos no colocan al país por encima de sus intereses, estaremos arriesgando la democracia misma”, habría manifestado Hall a su equipo cercano, según fuentes consultadas.

El llamado de la presidenta del CNE se suma a una serie de voces que piden madurez política y respeto al marco institucional, en momentos en que el país se prepara para entrar en la etapa más sensible del calendario electoral.

Mientras tanto, el Consejo Nacional Electoral continúa afinando los preparativos para las elecciones primarias, programadas para el próximo año, y el reto será garantizar que los hondureños puedan ejercer su derecho al voto en un ambiente de confianza, estabilidad y transparencia.