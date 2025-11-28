Marathón arrasa a Choloma y se consolida como el gran perseguidor del Olimpia

El Marathón envió un mensaje contundente al campeonato hondureño y reafirmó que su presencia en los primeros lugares no es obra del azar. En una noche inspirada en el estadio Francisco Morazán, el conjunto verdolaga aplastó 4-0 al CD Choloma, resultado que no solo lo afianza en el segundo lugar, sino que además lo deja a un solo punto del líder Olimpia cuando restan dos jornadas para que concluya la fase regular.

Una oportunidad que Marathón no dejó escapar

El equipo dirigido por Pablo Lavallén llegaba al encuentro consciente de que un triunfo lo acercaría peligrosamente al primer lugar, mientras que el CD Choloma enfrentaba el duelo con la urgencia de un club en crisis, ubicado en el último puesto y con serios problemas para evitar el descenso.

Aunque las estadísticas apuntaban a un trámite favorable para los sampedranos, las acciones iniciales contaron otra historia: el conjunto “maquilero” salió decidido a sorprender y, en menos de cinco minutos, puso a trabajar al guardameta César Samudio con llegadas de verdadero peligro. Pero aquel impulso duró poco. Marathón necesitó apenas unos minutos para asentarse, reorganizarse y exhibir su eficacia demoledora.

Cuatro golpes en 45 minutos

El vendaval verdolaga comenzó al minuto 7, cuando Nicolás Messiniti abrió el marcador con un remate preciso que dejó sin opciones a Dereck Aguilar. El tanto encendió a Marathón, que empezó a monopolizar el juego y a castigar sin piedad.

A los 18 minutos, Alexy Vega amplió la ventaja tras una jugada bien elaborada que exhibió las carencias defensivas del rival. Lo que parecía una noche complicada para Choloma se convirtió rápidamente en un panorama crítico.

La figura de Odín Ramos terminó por derrumbar cualquier resistencia visitante. El volante marcó dos goles, al 30’ y 42’, para sentenciar la goleada antes del descanso. En ese lapso, Choloma no mostró capacidad de reacción ni orden defensivo; apenas podía contener los constantes desbordes y asociaciones del “monstruo verde”, que parecía encaminado hacia una paliza histórica.

Choloma se repliega y evita una catástrofe mayor

Ya en la segunda parte, el técnico Jorge Ernesto Pineda decidió reforzar la zona baja para evitar un marcador aún más humillante. Sus variantes surtieron un efecto moderado, también ayudado por un Marathón que optó por manejar el ritmo del partido y administrar energías de cara a los próximos compromisos.

A pesar de que no hubo más goles en la complementaria, el dominio verdolaga nunca estuvo en duda. Con el trabajo hecho desde la primera mitad, Marathón se dedicó a controlar el balón, rotar piezas y mantener la ventaja sin arriesgar de más.

Un golpe de autoridad en el cierre del torneo

El pitazo final de Allan Ordóñez confirmó una victoria clara y contundente que consolida a Marathón como el principal perseguidor del Olimpia en la lucha por el título. Lavallén destacó la madurez del equipo, que supo sentenciar temprano y luego manejar con inteligencia el partido.

Choloma, por su parte, sigue hundido en el último puesto y complica cada vez más sus posibilidades de permanecer en primera división.