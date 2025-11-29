Animal PoliticoDe interésDe último momentoElecciones 2025Prohibido Olvidar Updated: noviembre 29, 2025 ¿JOH será capturado al regresar a Honduras? By Redacción Gerencial noviembre 29, 2025 143 0 Cuota FacebookTwitterPinterestVKWhatsApp Leer más... Animal PoliticoRedacción Gerencial - diciembre 1, 2025Nasralla acorta distancia mínima frente a Asfura De último momentoRedacción Gerencial - diciembre 1, 2025Marathón de duelo: Muere súbitamente su presidente Orinson Amaya De interésRedacción Gerencial - diciembre 1, 2025Luis Redondo enfrenta revés electoral, estaría quedando fuera. Redacción Gerencialhttp://elperiodico.hn Fiscal general advierte, ¿Juan Orlando Hernández es investigado en Honduras? 29 de noviembre de 2025 La Fiscalía adelantó que evalúa posibles acciones internas una vez el exmandatario ponga un pie en el país. El fiscal general, Johel Zelaya, confirmó pasadas las 10:00 p. m. del 28 de noviembre que el Ministerio Público (MP) prepara “diligencias en apego a la ley”, aunque no especificó los tipos penales ni el alcance de los señalamientos que podrían ventilarse en una eventual acusación nacional. La publicación del fiscal general de la República. Hernández llegó extraditado en abril de 2022 a Estados Unidos, donde en marzo de 2024 lo sentenciaron a 45 años de prisión por tres cargos de narcotráfico y armas, más cinco años de libertad vigilada.Al exmandatario centroamericano lo acusaron de haber recibido dinero del ‘Chapo’ Guzmán para financiar fraudes electorales a cambio de participar en una conspiración que introdujo más de 500 toneladas de cocaína en el país. Cuota FacebookTwitterPinterestVKWhatsApp Artículo anteriorNasralla intensifica su discurso anticorrupción y promete “defender el voto hasta el final”Artículo siguientePolítico venezolano advierte a las Fuerzas Armadas de Honduras ante elecciones: “La historia los juzgará por lo que hagan este 30 de noviembre” - Advertisement - - Advertisement - Honduras Animal PoliticoRedacción Gerencial - diciembre 1, 2025Nasralla acorta distancia mínima frente a Asfura01 de diciembre de 2025 | Tegucigalpa, Honduras.El proceso de escrutinio del Consejo Nacional Electoral (CNE) mantiene en vilo... Columnas Salazar celebra participación hondureña y destaca rechazo al socialismo Redacción Gerencial - diciembre 1, 2025 Animal Politico Nasralla sostiene que el voto urbano revertirá la ventaja inicial de Asfura Redacción Gerencial - diciembre 1, 2025 Animal Politico Iglesia católica urge a hondureños a encarar las elecciones con fe, masiva participación y vigilancia activa Redacción Gerencial - noviembre 30, 2025 Animal Politico Político venezolano advierte a las Fuerzas Armadas de Honduras ante elecciones: “La historia los juzgará por lo que hagan este 30 de noviembre” Redacción Gerencial - noviembre 29, 2025 - Advertisement - Más Noticias Nasralla acorta distancia mínima frente a Asfura Animal Politico Redacción Gerencial - diciembre 1, 2025 Marathón de duelo: Muere súbitamente su presidente Orinson Amaya De último momento Redacción Gerencial - diciembre 1, 2025 Luis Redondo enfrenta revés electoral, estaría quedando fuera. De interés Redacción Gerencial - diciembre 1, 2025 Salazar celebra participación hondureña y destaca rechazo al socialismo Columnas Redacción Gerencial - diciembre 1, 2025 - Advertisement -