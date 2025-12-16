Protesta de Libre en la capital termina en agresión y cierre del bulevar Fuerzas Armadas.Ver Video

Tegucigalpa, 15 de diciembre de 2025.

Una manifestación atribuida a simpatizantes del partido Libertad y Refundación (Libre) derivó este lunes en un hecho violento y en el bloqueo total del bulevar Fuerzas Armadas (FF. AA.), a la altura de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), en la capital.

De acuerdo con videos difundidos en redes sociales, un motociclista que transitaba por la zona fue interceptado por un grupo de manifestantes, quienes lo bajaron por la fuerza del vehículo y lo agredieron con patadas, arrastrándolo posteriormente sobre el pavimento en medio de la protesta.

Tras el incidente, los manifestantes cerraron por completo el paso vehicular, provocando un fuerte congestionamiento en uno de los principales ejes viales de Tegucigalpa y afectando a cientos de conductores.

Hasta el cierre de esta nota, las autoridades no han informado sobre el estado de salud del motociclista ni sobre detenciones relacionadas con la agresión. Tampoco se ha confirmado si hubo intervención policial para restablecer el orden en el sector, que permaneció cerrado durante varias horas.