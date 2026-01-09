Lempira continúa su caída frente al dólar y agrava presión sobre la economía hondureña

Tegucigalpa, Honduras.– El lempira volvió a registrar una nueva depreciación frente al dólar estadounidense este 9 de enero, confirmando la tendencia alcista del tipo de cambio que se ha venido observando desde finales de 2025. De acuerdo con datos oficiales del Banco Central de Honduras (BCH), la divisa estadounidense se cotiza este jueves a L26.4307 para la compra y L26.5629 para la venta, reflejando un nuevo ajuste dentro del esquema de deslizamiento administrado.

La variación cambiaria, aunque gradual, mantiene en alerta a los sectores productivos, comerciales y a la población en general, debido a su impacto directo en los precios de bienes importados, combustibles, alimentos y servicios básicos. Analistas económicos coinciden en que la depreciación del lempira responde a una combinación de factores internos y externos, entre ellos la fortaleza global del dólar, la demanda de divisas para importaciones y el comportamiento de las reservas internacionales.

Desde el Banco Central de Honduras, las autoridades han reiterado que el ajuste del tipo de cambio se mantiene bajo control y forma parte de la política monetaria orientada a preservar la estabilidad macroeconómica del país. El BCH sostiene que el deslizamiento permite absorber choques externos y mantener la competitividad de las exportaciones, especialmente en sectores como el café, la maquila y otros productos tradicionales.

Sin embargo, economistas independientes advierten que la continua depreciación del lempira tiene efectos colaterales importantes sobre el poder adquisitivo de los hogares. “Cada ajuste en el tipo de cambio termina trasladándose al consumidor final, sobre todo en productos de la canasta básica que dependen de insumos importados”, señaló un analista financiero consultado, quien añadió que la inflación podría resentirse en los próximos meses si la tendencia persiste.

El sector empresarial también ha manifestado preocupación. Representantes de la Cámara de Comercio e Industrias han indicado que el encarecimiento del dólar incrementa los costos de producción y operación, especialmente para las pequeñas y medianas empresas que dependen de materias primas importadas. “Muchas empresas ya operan con márgenes reducidos, y un dólar más caro complica aún más la sostenibilidad de los negocios”, expresaron.

Por su parte, expertos en finanzas públicas señalan que la devaluación del lempira también tiene implicaciones en la deuda externa, ya que el servicio de la misma se encarece al pagarse en dólares, presionando las finanzas del Estado. En ese contexto, recomiendan fortalecer las reservas internacionales, estimular la inversión extranjera y fomentar el ingreso de divisas a través de exportaciones y remesas.

A pesar de las preocupaciones, el BCH ha reiterado que Honduras mantiene niveles adecuados de reservas internacionales y que el sistema financiero se encuentra sólido. No obstante, el comportamiento del tipo de cambio seguirá siendo un indicador clave a observar en las próximas semanas, especialmente en un entorno internacional marcado por tasas de interés elevadas y una alta volatilidad financiera.

Mientras tanto, la población resiente de manera directa los efectos del encarecimiento del dólar, en un contexto económico donde el costo de vida continúa en ascenso y los ingresos permanecen limitados, haciendo del tipo de cambio un tema central en la agenda económica nacional.