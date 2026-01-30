CNA cuestiona tamaño de la Junta Directiva del Congreso y advierte riesgos para la transparencia

Enero 30, 2026 | 07:10 a.m.

Tegucigalpa, Honduras

La titular del CNA aseguró que el organismo mantendrá activas sus investigaciones para vigilar el cumplimiento de promesas hechas por los diputados.

La directora del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos, expresó serias dudas sobre la efectividad de la nueva Junta Directiva del Congreso Nacional, al considerar que una estructura parlamentaria sobredimensionada no es sinónimo de buena gobernanza ni de transparencia en la gestión pública.

Castellanos señaló que el aumento en el número de miembros que conforman la cúpula legislativa genera preocupación entre sectores de la sociedad civil, ya que experiencias pasadas demuestran que una Junta Directiva extensa no necesariamente garantiza decisiones eficientes ni responsables.

“Una Junta Directiva muy amplia como la del Congreso Nacional no se traduce en buena gobernanza”, afirmó la titular del CNA, al tiempo que reiteró que el verdadero reto está en que cada diputado asuma con responsabilidad el mandato otorgado por la ciudadanía.

En ese sentido, la abogada subrayó que el CNA observará de cerca las propuestas relacionadas con el Fondo Departamental, con el objetivo de evitar prácticas irregulares que, en legislaturas anteriores, derivaron en la mala utilización de recursos públicos y en un Congreso que calificó como “insípido”, por su falta de resultados y rendición de cuentas.

“Vamos a estar atentos para que cada uno de los diputados y diputadas realmente haga su trabajo y no se repitan los errores del pasado”, enfatizó Castellanos.

La directora del CNA también manifestó su inquietud respecto a la posibilidad de que se impulse una plataforma de apoyo internacional limitada únicamente al fortalecimiento institucional, dejando de lado la persecución efectiva de la corrupción.

“Me preocupa cuando se habla solo de fortalecer la institucionalidad y no de combatir la corrupción. Hay una gran cantidad de líneas de investigación que permanecen en total impunidad”, advirtió.

Asimismo, reveló que ya se han iniciado conversaciones con la Procuraduría General de la República para la creación de un mecanismo de transparencia que permita regular y supervisar el manejo de recursos administrados por directores de centros educativos y diputados.

Aunque reconoció que existe disposición para colaborar con el Congreso Nacional, Castellanos fue cautelosa al señalar que la clase política suele generar expectativas que no siempre se cumplen.

“Tenemos esperanza de poder colaborar, pero también mantenemos la expectativa, porque lamentablemente los políticos no siempre marcan la pauta con la verdad”, lamentó.

Finalmente, reiteró que el CNA continuará con sus líneas de investigación para vigilar la apertura legislativa y garantizar que los servidores públicos honren sus compromisos, contribuyendo así a una gestión más transparente y beneficiosa para el país.