Reactivan tarifas migratorias tras vencer amnistía en El Paraíso

El Paraíso, Honduras.

Con la finalización del período de amnistía migratoria, las autoridades hondureñas retomaron el cobro de la tasa establecida a los migrantes que ingresan al país por puntos fronterizos del oriente, particularmente en el departamento de El Paraíso, una de las principales rutas de tránsito hacia el norte del continente.

A partir de esta semana, personas de distintas nacionalidades deben cancelar un monto de 263 dólares, equivalente a unos 7,000 lempiras, como parte de los requisitos administrativos para obtener el permiso de permanencia o tránsito en territorio hondureño. La medida ya se aplica de forma regular en los puntos de control migratorio de la zona.

En el sector se ha observado la llegada constante de migrantes procedentes de países como Cuba, Haití y otras naciones, quienes realizan los trámites correspondientes para poder continuar su recorrido. Muchos de ellos permanecen por horas a la espera de completar el proceso exigido por las autoridades.

El restablecimiento del cobro responde al vencimiento de la disposición excepcional que permitía el paso sin el pago de esta tasa y coincide con el inicio de la nueva gestión gubernamental, que ha anunciado el retorno a los procedimientos migratorios ordinarios.

Funcionarios de migración han reiterado que el pago forma parte de los requisitos legales vigentes y que su aplicación busca mantener el orden y el control en el tránsito de personas por el país, especialmente en zonas fronterizas con alto flujo migratorio.