Audiencia inicial del caso “Chequesol” entra en fase clave con 12 imputados señalados por 67 delitos de fraude

Tegucigalpa, 10 de febrero de 2026. La Corte Suprema de Justicia (CSJ) desarrolla este martes la audiencia inicial en el denominado caso “Chequesol”, proceso judicial que involucra a 12 imputados señalados por el Ministerio Público por la presunta comisión de 67 delitos de fraude, en un expediente que ha generado alta expectativa pública y política.

La diligencia fue reprogramada luego de que el pasado viernes se suspendiera por inconsistencias en la documentación presentada por la Fiscalía. Así lo confirmó el portavoz del Poder Judicial, Carlos Silva, quien detalló que los tomos del requerimiento fiscal no estaban debidamente foliados, situación que llevó a las defensas a solicitar tiempo para ordenar los expedientes y analizar con claridad los señalamientos individuales.

“Se concedió el aplazamiento para garantizar el derecho a la defensa y el debido proceso”, explicó Silva, al tiempo que indicó que el Ministerio Público corrigió la documentación conforme a lo requerido por el tribunal, permitiendo así retomar la audiencia este martes.

Ratifican acusación por 67 delitos de fraude

Durante la audiencia previa, el Ministerio Público ratificó la acusación contra los 12 señalados, a quienes vincula con un esquema que habría implicado el uso irregular de fondos públicos a través de cheques emitidos presuntamente de manera fraudulenta.

En esa comparecencia estuvieron presentes nueve de los imputados, mientras que el tribunal decidió mantener la medida de arresto domiciliario para los acusados, la cual seguirá vigente mientras avanza el proceso judicial.

La Fiscalía sostiene que existen suficientes elementos de prueba para acreditar la participación de los imputados en los hechos investigados. No obstante, será en esta audiencia inicial donde el juez determinará si se dicta auto de formal procesamiento y si se mantienen o modifican las medidas cautelares.

Cardona califica el requerimiento como “débil”

A su salida de los juzgados en la audiencia anterior, el exministro de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), José Carlos Cardona, rechazó los señalamientos en su contra y calificó el requerimiento fiscal como “débil”.

“Vamos a demostrar nuestra inocencia. El caso no tiene sustento sólido”, expresó Cardona ante medios de comunicación, reiterando que confía en que el proceso judicial esclarecerá los hechos y desvirtuará las acusaciones formuladas por el Ministerio Público.

Cardona es uno de los nombres de mayor peso político dentro del listado de imputados, lo que ha elevado la atención pública sobre el desarrollo del caso.

Lista completa de imputados

En el caso “Chequesol” figuran como acusados:

La diputada Isis Cuéllar

El exministro José Carlos Cardona

Luis Manuel Fernández García

Jennifer Nazareth Martínez Suazo

José Manuel Cerrato Villanueva

Eliud Reiniery Aguilar Pineda

Rossy Yanira Ramírez Gonzales

Casandra Gáleas Arias

Fabricio Solórzano

Ilse Baquedano

Paola Pérez

Mirza Sánchez Maradiaga

Esta última se presentó de manera voluntaria la noche del jueves anterior, según confirmaron fuentes judiciales.

Expectativa por resolución judicial

La audiencia inicial representa una etapa determinante dentro del proceso, ya que en ella el juez evaluará los indicios presentados por la Fiscalía y los argumentos de la defensa para definir si el caso avanza a juicio.

El proceso ha despertado interés en distintos sectores, tanto por la cantidad de delitos imputados como por la participación de figuras políticas y exfuncionarios públicos. Organizaciones civiles han reiterado la importancia de que el caso se desarrolle con transparencia y apego estricto a la ley.

Por su parte, el Poder Judicial ha señalado que garantizará el respeto al debido proceso y a los derechos de las partes involucradas.

Se espera que en las próximas horas el tribunal emita una resolución que marque el rumbo del caso “Chequesol”, uno de los expedientes que más atención ha concentrado en el ámbito judicial en las últimas semanas.