La Embajada de los Estados Unidos en Honduras anunció que sus instalaciones permanecerán cerradas este lunes 16 de febrero de 2026

La Embajada de los Estados Unidos en Honduras anunció que sus instalaciones en Tegucigalpa permanecerán cerradas este lunes 16 de febrero de 2026, en cumplimiento del calendario oficial de feriados federales de Estados Unidos, específicamente por la conmemoración del Washington’s Birthday, fecha conocida popularmente como Presidents’ Day.

La sede diplomática comunicó la medida a través de sus canales oficiales, indicando que la suspensión de labores aplica tanto para los servicios consulares como para las áreas administrativas, por lo que no habrá atención al público durante esa jornada.

Conmemoración federal en Estados Unidos

El cierre responde a la observancia del Washington’s Birthday, celebración que honra el natalicio de George Washington, primer presidente de los Estados Unidos y una de las figuras más influyentes en la historia política de ese país.

Aunque oficialmente el feriado federal lleva el nombre de Washington’s Birthday, en la práctica es conocido como Presidents’ Day, ya que también se aprovecha la fecha para rendir tributo a otros mandatarios estadounidenses.

Este asueto forma parte del calendario de días festivos oficiales del gobierno estadounidense y es observado por las agencias federales tanto dentro del territorio de Estados Unidos como en sus representaciones diplomáticas en el extranjero, incluyendo embajadas y consulados.

Reanudación de servicios

La Embajada informó que las operaciones normales se retomarán el martes 17 de febrero de 2026 en su horario habitual de atención al público.

De acuerdo con la programación oficial, el horario regular es de lunes a jueves de 7:30 de la mañana a 4:30 de la tarde, mientras que los viernes la atención se brinda de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde.

Esto significa que las personas que tengan citas programadas para el lunes deberán estar atentas a posibles reprogramaciones y verificar el estado de sus trámites a través de los canales oficiales de comunicación de la sede diplomática.

Recomendaciones para usuarios

La representación diplomática recomendó a quienes tengan gestiones pendientes —como solicitudes de visa, trámites notariales o servicios para ciudadanos estadounidenses— que consulten previamente la información publicada en su sitio web oficial o en sus plataformas digitales.

Asimismo, exhortó a los usuarios a no presentarse físicamente en las instalaciones durante el día feriado, ya que no habrá personal disponible para atención regular.

En caso de que alguna cita haya sido programada para la fecha del cierre, la Embajada indicó que los afectados deberán seguir las instrucciones que se les proporcionen para reprogramar su comparecencia.

Atención a emergencias consulares

A pesar del cierre por feriado, la Embajada reiteró que los servicios de emergencia consular para ciudadanos estadounidenses continuarán disponibles las 24 horas del día, los siete días de la semana.

Para situaciones urgentes que involucren a ciudadanos de Estados Unidos en Honduras, los interesados pueden comunicarse a los números de emergencia habilitados: +(504) 2238-5114 o +(504) 2236-9320, extensión 4100.

Este tipo de asistencia está destinada a casos críticos como accidentes graves, detenciones, pérdida o robo de pasaportes en circunstancias urgentes y otras situaciones que requieran intervención inmediata.

Impacto en la agenda diplomática

El cierre temporal es una práctica habitual que se alinea con los feriados federales estadounidenses, y no implica ninguna modificación en la agenda diplomática bilateral entre Honduras y Estados Unidos.

Las actividades oficiales, reuniones y procesos administrativos continuarán con normalidad a partir del martes 17 de febrero, cuando el personal retome sus funciones en los horarios establecidos.

Con esta disposición, la Embajada busca mantener coherencia con el calendario oficial de su país de origen, al tiempo que informa con antelación al público hondureño y a la comunidad estadounidense residente en el país sobre la suspensión temporal de servicios.