viernes, febrero 27, 2026
Otro frente frio podría ingresar el domingo al litoral Atlántico de Honduras

Redacción Gerencial
27 de febrero de 2026

La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) informó que mantiene un monitoreo permanente ante la posible formación e ingreso de un nuevo frente frío que podría afectar el litoral Atlántico de Honduras a partir del próximo domingo, aunque por ahora no existe confirmación oficial sobre su impacto directo en el país.

“Para este fin de semana, posiblemente el domingo, todavía no es algo oficial, pero sí se está haciendo un monitoreo constante de un posible ingreso de un frente frío que puede estar afectando las costas del litoral Atlántico”, indicó el funcionario a medios nacionales.

“Las afectaciones no serían iguales o parecidas a las que tuvimos hace poco, ya que las condiciones atmosféricas de nuestra zona —recordemos que somos tropicales— empiezan a afectarse por temperaturas más altas”, explicó.

El funcionario añadió que el calentamiento progresivo de las aguas del Caribe contribuye a debilitar estos fenómenos al momento de ingresar al territorio nacional, lo que reduciría su intensidad y posibles impactos.

Asimismo, subrayó que el reciente frente frío no dejó incidentes de gravedad en el país, especialmente en el litoral Caribe, y que cualquier emergencia es atendida a través de los canales oficiales como el 911.

Sin embargo, advirtió que el transporte de humedad desde el mar Caribe podría generar lluvias débiles y aisladas en sectores montañosos de Olancho y Gracias a Dios, aunque con acumulados bajos y sin necesidad de emitir alertas especiales.

