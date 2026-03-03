Trump advierte represalia tras ataque con drones a la embajada estadounidense en Riad

Trump indicó que “pronto” se conocerá la naturaleza de la respuesta estadounidense

Washington, Estados Unidos. — El presidente Donald J. Trump aseguró este lunes que Estados Unidos se prepara para responder de forma contundente por el ataque con drones que impactó la embajada estadounidense en Riad, capital de Arabia Saudita, un hecho que ha elevado aún más la tensión en una región ya marcada por el conflicto entre potencias mundiales e Irán.

Durante una declaración ante la corresponsal de News Nation, Kellie Meyer, Trump indicó que “pronto” se conocerá la naturaleza de la respuesta estadounidense, aunque evitó entrar en detalles sobre las acciones específicas que serían tomadas o la forma que adoptaría esa represalia.

El mandatario afirmó que tropas podrían ser desplegadas en el terreno “solo si es necesario”, subrayando que la Casa Blanca mantiene todas las opciones abiertas para proteger los intereses de Estados Unidos y sus aliados en el Medio Oriente.

Un ataque que no dejó heridos, pero si inquietud global

Según reportes de la embajada, el ataque con drones provocó un fuego limitado y daños menores en las instalaciones diplomáticas, sin que se registraran heridos entre el personal presente. Las primeras investigaciones señalan que al menos dos drones de origen iraní fueron los que atacaron la sede estadounidense, aunque aún no ha habido una confirmación oficial completa sobre la autoría del ataque.

La agresión ocurrió apenas horas después de que el Departamento de Estado emitiera una advertencia dirigida a los ciudadanos estadounidenses en 14 países del Medio Oriente, instándolos a considerar evacuar la región mientras las rutas aéreas comerciales aún operan con normalidad.

La escalada en el Medio Oriente como telón de fondo

El ataque a la embajada se da en medio de una creciente confrontación entre Irán y la coalición liderada por Estados Unidos e Israel, dirigida a debilitar las capacidades estratégicas iraníes tras el asesinato del líder supremo de Irán, Ali Jameneí, en ofensivas pasadas. Esta confrontación ha provocado una serie de retaliaciones y operaciones militares en distintos escenarios del Golfo Pérsico y sus alrededores.

La administración Trump ha advertido que la campaña en contra de Irán podría extenderse por al menos cuatro a cinco semanas o más, y ha dejado claro que los objetivos incluyen afectar las capacidades misilísticas, navales y nucleares de Teherán, además de frenar su apoyo a grupos armados en la región.

Reacciones internacionales y seguridad global

Ante el ataque, líderes de países aliados han expresado su condena al uso de drones contra instalaciones diplomáticas, enfatizando la importancia de proteger las misiones extranjeras y mantener la seguridad en una zona clave para el abastecimiento energético mundial.

La situación también ha generado preocupaciones sobre la seguridad de ciudadanos extranjeros en la región, tras recomendaciones emitidas por el Departamento de Estado para que estadounidenses salgan de ciertos países del Medio Oriente debido a los riesgos de violencia inminente.