Honduras podría medirse nuevamente con Argentina en partido de preparación rumbo al Mundial 2026

Tegucigalpa, Honduras.– La selección nacional de Honduras national football team podría protagonizar uno de los amistosos internacionales más llamativos del año al enfrentar a la poderosa Argentina national football team en un partido de preparación previo a la 2026 FIFA World Cup.

De acuerdo con información divulgada por el medio internacional Deporte Total USA, las gestiones para concretar este encuentro han avanzado de manera favorable y existe un fuerte interés de ambas federaciones en disputar el compromiso durante la fecha FIFA programada para el mes de junio de 2026.

Un amistoso que revive un antecedente reciente

La posibilidad de este enfrentamiento revive un antecedente cercano entre ambas selecciones. Antes del Mundial de Catar 2022, la escuadra sudamericana utilizó a Honduras como rival de preparación en un partido amistoso disputado en Miami, encuentro que sirvió como parte de la puesta a punto del combinado dirigido por el técnico argentino Lionel Scaloni.

En esta ocasión, el contexto vuelve a ser similar. La campeona del mundo analiza sus opciones para disputar un encuentro preparatorio previo a la próxima Copa del Mundo, en medio de la incertidumbre sobre la realización de la llamada Finalísima —competencia que enfrenta al campeón de Europa contra el campeón de Sudamérica— y las dificultades logísticas entre federaciones para definir una sede.

Ante ese panorama, el combinado albiceleste habría comenzado a considerar seriamente un amistoso contra Honduras como alternativa para completar su calendario competitivo previo al inicio del torneo mundialista.

Conversaciones avanzadas entre federaciones

Fuentes cercanas a las negociaciones citadas por el portal deportivo señalan que las conversaciones entre las autoridades del fútbol argentino y la dirigencia hondureña han progresado positivamente. La federación catracha ha mostrado disposición para concretar el compromiso, aunque aún se espera la aprobación final de los nuevos responsables del proyecto deportivo de la selección nacional.

La planificación del encuentro forma parte del proceso de preparación del equipo sudamericano, que buscará llegar en las mejores condiciones al Mundial que se disputará en Norteamérica en 2026.

Nueva etapa en la selección hondureña

Por su parte, Honduras atraviesa un proceso de reorganización dentro de su estructura deportiva tras no lograr la clasificación al Mundial. Como parte de este nuevo ciclo, la federación decidió nombrar como entrenador al técnico español José Francisco Molina, quien asumió la conducción del combinado nacional con el objetivo de renovar el proyecto futbolístico del país.

Molina tendrá su primera prueba oficial al frente del equipo en un amistoso programado para marzo frente a la selección de Peru national football team en territorio español. Dicho compromiso marcará el inicio de una nueva etapa para la “H”, que busca reconstruir su identidad competitiva tras quedarse fuera de la máxima cita del fútbol mundial.

Las autoridades del fútbol hondureño consideran que enfrentar a un rival de la talla de Argentina representaría una oportunidad importante para evaluar el nivel del equipo y medir el progreso del nuevo proceso técnico.

Posible sede en territorio estadounidense

Aunque en el antecedente más reciente el duelo entre ambas selecciones se disputó en Miami, todo indica que el nuevo encuentro tendría un escenario distinto. Versiones preliminares señalan que la ciudad de Kansas City podría albergar el partido, ya que allí se establecería el campamento de la selección argentina durante su preparación para el Mundial.

La elección de una sede en Estados Unidos también responde a factores logísticos y comerciales, tomando en cuenta la enorme presencia de aficionados latinoamericanos en ese país y el interés mediático que genera la selección campeona del mundo.

Un partido atractivo para ambas selecciones

Para Argentina, el duelo sería parte de su preparación final antes de iniciar la defensa de su título mundial. Para Honduras, en cambio, representaría un reto de alto nivel que permitiría evaluar el rendimiento de sus futbolistas frente a una de las potencias del fútbol internacional.

Además, el encuentro podría convertirse en uno de los eventos deportivos más atractivos para la afición hondureña, que tendría la oportunidad de ver nuevamente a su selección enfrentarse a figuras de la talla del capitán argentino Lionel Messi, ícono del fútbol mundial.

Agenda deportiva de Honduras en 2026

Tras este posible amistoso internacional, el combinado catracho continuará su calendario competitivo participando en la CONCACAF Nations League, torneo que marcará su primera competencia oficial del año 2026.

La participación en este certamen regional será clave para la selección hondureña, que busca reconstruir su proyecto deportivo y preparar una nueva generación de futbolistas con miras a los próximos procesos eliminatorios.

Aunque el partido ante Argentina aún no ha sido oficializado, las señales apuntan a que el encuentro podría concretarse en las próximas semanas, lo que representaría un choque de gran interés entre el fútbol centroamericano y el campeón vigente del mundo.