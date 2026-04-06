Motagua toma el control del Clausura y presiona a sus rivales en una tabla cada vez más cerrada.

Tegucigalpa, Honduras.— La lucha por el liderato del torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras ha dado un giro importante tras disputarse la jornada 16, en la que Motagua se consolidó como el equipo a vencer, mientras Olimpia perdió terreno en la clasificación y Real España se prepara para un duelo clave que podría reconfigurar nuevamente la tabla.

El conjunto azul, dirigido a mantener su buen ritmo competitivo, logró una victoria contundente de 3-1 ante Génesis PN en el Estadio Chelato Uclés, resultado que no solo reafirma su invicto en el campeonato, sino que también lo posiciona en lo más alto de la tabla, al menos de manera momentánea. Con 29 puntos acumulados y dos partidos menos que algunos de sus rivales directos, Motagua se perfila como un serio candidato al título.

El encuentro tuvo momentos determinantes desde el primer tiempo, cuando Jhon Kleber abrió el marcador, marcando el camino para los capitalinos. En la segunda mitad, Alejandro Reyes amplió la ventaja, dando mayor tranquilidad al equipo azul. Aunque Génesis PN logró descontar en los minutos finales con un tanto de Gabriel Araujo al 90, la reacción fue insuficiente, ya que Jefryn Macías selló el triunfo con un gol que apagó cualquier intento de remontada.

Este resultado deja a Motagua en igualdad de puntos con Real España, que también suma 29 unidades, pero con la ventaja para los azules de tener dos encuentros pendientes, lo que podría ser decisivo en la recta final del campeonato. Precisamente, el conjunto aurinegro tendrá la oportunidad de recuperar el liderato cuando enfrente a Juticalpa, en el partido que cerrará la actividad de la jornada.

Por su parte, Olimpia, uno de los equipos históricos del fútbol hondureño, descendió al tercer lugar con 23 puntos tras no tener actividad en esta fecha. Su posición refleja una leve pérdida de impulso en comparación con semanas anteriores, lo que aumenta la presión de cara a los próximos compromisos.

En la pelea por los puestos de liguilla, Marathón y Olancho FC se mantienen firmes con 21 puntos cada uno, ubicándose en la cuarta y quinta posición respectivamente. Ambos equipos continúan en la disputa directa por asegurar su clasificación a la fase final del torneo, en una competencia que se vuelve cada vez más intensa.

Más abajo en la tabla, los Lobos de la UPNFM ocupan el sexto lugar con 17 unidades, aunque aún tienen un partido pendiente que podría mejorar su posición. En tanto, Platense protagonizó uno de los movimientos más destacados de la jornada al conseguir una victoria que le permitió escalar hasta la séptima casilla con 14 puntos, igualando a Choloma, que se ubica en el octavo puesto.

En la zona baja, Génesis PN y Juticalpa comparten 13 puntos, situándose en la novena y décima posición respectivamente, lo que los mantiene en una situación comprometida en el campeonato.

El cierre de la jornada también dejó una sorpresa significativa: el Victoria logró imponerse 3-2 ante UPNFM en un partido lleno de emociones. Este triunfo le permite alcanzar los 13 puntos, aunque continúa en el último lugar debido a la diferencia de goles, lo que evidencia lo ajustada que está la tabla en la parte baja.

Con varias jornadas aún por disputarse y equipos con partidos pendientes, el Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras entra en una etapa decisiva. Motagua marca el ritmo, pero la presión de Real España y la necesidad de reacción de Olimpia anticipan un cierre de campeonato cargado de emoción, donde cada punto será determinante en la lucha por el título y la clasificación a la liguilla.