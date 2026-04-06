Tragedias enlutan la Semana Santa: aumentan muertes por ahogamientos y accidentes viales en Honduras

La reciente Semana Santa dejó un saldo lamentable en Honduras, donde más de 28 personas perdieron la vida a causa de ahogamientos y accidentes de tránsito, según informaron las autoridades de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco). Este balance refleja una realidad que, año con año, preocupa a las instituciones encargadas de la prevención y a la ciudadanía en general.

De acuerdo con los datos proporcionados por Copeco, los incidentes ocurrieron en distintos puntos del país, principalmente en zonas turísticas, playas, ríos y carreteras de alto tránsito, donde miles de hondureños se movilizaron durante el feriado. A pesar de los operativos de seguridad y las campañas de concienciación implementadas antes y durante la Semana Mayor, las cifras evidencian que aún persisten conductas de riesgo que terminan en tragedia.

Los ahogamientos representaron una parte significativa de los fallecimientos. Muchas de las víctimas ingresaron a cuerpos de agua sin las debidas precauciones, en algunos casos bajo los efectos del alcohol o en lugares no aptos para nadar. Las autoridades reiteraron que, aunque se desplegaron equipos de rescate y salvavidas en sitios estratégicos, la imprudencia sigue siendo un factor determinante en este tipo de incidentes.

Por otro lado, los accidentes de tránsito también cobraron varias vidas. El incremento en la circulación vehicular durante la Semana Santa, sumado al exceso de velocidad, la imprudencia al volante y el irrespeto a las normas de tránsito, contribuyó a que se registraran múltiples percances en carreteras nacionales. Copeco destacó que muchos de estos hechos pudieron haberse evitado con mayor responsabilidad por parte de los conductores.

Las autoridades indicaron que, como parte del operativo de verano, se realizaron constantes patrullajes, puntos de control y asistencia a viajeros, logrando atender a miles de personas en distintas emergencias. Sin embargo, recalcaron que la prevención es una tarea compartida entre el Estado y la población.

Asimismo, hicieron un llamado a la reflexión, subrayando la importancia de acatar las recomendaciones de seguridad, especialmente en temporadas de alta movilidad. “Cada vida perdida es irreparable, por lo que insistimos en la necesidad de actuar con prudencia y responsabilidad”, señalaron representantes de Copeco.

Este nuevo balance vuelve a poner sobre la mesa la urgencia de fortalecer las estrategias de prevención y educación vial, así como la vigilancia en zonas turísticas. Mientras tanto, las familias de las víctimas enfrentan el dolor de pérdidas que, en muchos casos, pudieron haberse evitado.

La Semana Santa, tradicionalmente un periodo de descanso y reflexión, se ve nuevamente marcada por tragedias que invitan a la conciencia colectiva, con la esperanza de que en los próximos años las estadísticas reflejen una reducción significativa en este tipo de incidentes.