La relación comercial del gobierno anterior con China Comunista fue un fracaso.

Honduras.— Tras el rompimiento de relaciones diplomáticas con Taiwán en marzo de 2023, una decisión que en su momento generó altas expectativas entre los productores nacionales, quienes confiaban en que el establecimiento de vínculos con la República Popular China abriría nuevas oportunidades comerciales y ampliaría significativamente la demanda del producto hondureño.

Mientras en 2022 Taiwán adquirió más de 29 millones de libras de camarón hondureño, para 2025 las exportaciones hacia China apenas alcanzaron las 753 mil libras, una diferencia abismal que evidencia el desplome en la colocación del producto en el mercado internacional.

Este escenario ha genero preocupación y malestar entre los productores acuícolas, quienes señalan que la transición hacia el mercado chino no ha dado los resultados prometidos. Por el contrario, aseguran que la reducción en las ventas ha provocado pérdidas millonarias, afectando directamente la sostenibilidad de las empresas y miles de empleos que dependen de esta actividad.

Además, productores señalan que la pérdida del mercado taiwanés dejó un vacío difícil de llenar, ya que este país mantenía una relación comercial estable con Honduras y garantizaba volúmenes de compra constantes, lo que brindaba seguridad a los exportadores.

Representantes del rubro advierten que, de no tomarse medidas urgentes para diversificar mercados y fortalecer la competitividad, las pérdidas podrían continuar en aumento.

Asimismo, hacen un llamado a las autoridades para que se impulsen políticas que faciliten la apertura de nuevos destinos comerciales, así como negociaciones que permitan mejorar las condiciones de exportación.

En medio de este panorama adverso, el futuro de la industria camaronera hondureña permanece incierto, con productores que buscan alternativas para sostener sus operaciones y evitar un mayor impacto económico en una actividad clave para el desarrollo del país.