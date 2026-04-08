Planilla municipal se disparo con Jorge Aldana en la capital y genera presión sobre las finanzas públicas

El número de empleados municipales pasó de 1,568 a 3,653 al cierre en diciembre de 2025 durante la administración de Aldana, lo que representa un incremento del 133 %, equivalente a 2,085 nuevos trabajadores.

Este crecimiento no solo duplicó la estructura de personal de la comuna capitalina, sino que también elevó significativamente el gasto mensual en salarios, pasando de 30.4 millones a 81.2 millones de lempiras, es decir, un aumento de más de 50 millones mensuales.

Seguridad y operación: los mayores incrementos

Uno de los aumentos más notorios se registró en los cuerpos operativos. La Policía Municipal pasó de 135 a 458 agentes, lo que elevó el gasto mensual de poco más de 2 millones a casi 8 millones de lempiras.

De igual forma, los inspectores municipales y motoristas experimentaron incrementos considerables, duplicando e incluso triplicando el presupuesto destinado a estas áreas.

Sin embargo, pese a este crecimiento, ciudadanos consultados cuestionan que no se perciban mejoras sustanciales en temas como el orden vial o la seguridad urbana, lo que ha generado críticas sobre la efectividad del aumento de personal.

Nueva administración busca recorte

Ante este escenario, el actual alcalde del Distrito Central, Juan Diego Zelaya, ha planteado una reducción cercana al 20 % de la planilla municipal con el objetivo de liberar recursos financieros.

Según ha explicado, la intención es redirigir el ahorro —estimado en decenas de millones de lempiras mensuales— hacia proyectos estratégicos, como la construcción de la represa San José, considerada clave para mejorar el suministro de agua en la capital.

Zelaya sostiene que el recorte permitiría recuperar alrededor de 50 millones de lempiras mensuales, una cifra que podría destinarse a obras prioritarias que han permanecido paralizadas.